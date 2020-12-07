Як зробити бюджет-2021 відповідним потребам медиків

Цих позитивних змін медики чекали десятиріччями, і незважаючи на надзвичайно важкий рік країна їх потребувала саме зараз.

У 2020 році Міністерство охорони здоров’я реалізувало надзвичайно важливі проєкти. Серед іншого – це ремонт і модернізація лікарень, доплати для медичних працівників, закупівля обладнання. У цьому році лікарні отримали більше 160 нових комп’ютерних томографів. МОЗ впроваджує оновлений механізм трансплантації. Завдяки перехідному пакету фінансування вдалося врятувати від ліквідації понад 300 закладів охорони здоров’я, що були на межі банкрутства.

Фото: Макс Требухов

Бюджет 2021 до другого читання передбачає багато прогресивних речей щодо фінансування медицини: наприклад, інвестпроекти, повноцінний запуск трансплантації.

Втім, у всіх процесах ключовими мають бути лікарі. Без будівель, апаратів, ліків сучасна медицина неможлива. Але саме медичні працівники рятують життя.

Вже наступного року ми можемо дати їм ті кошти, на які вони чекають і на які заслуговують. Потрібно нарешті, не шукаючи відмовок, встановити медикам гідну оплату праці. Кожен з них у новому році має відчути: держава про них подбала, держава їх цінує.

У бюджеті 2020 року на реалізацію Програми медичних гарантій, що розпочалась 01.04.2020, передбачено 88,9 млрд грн. До кінця року Кабмін додатково виділив 5,6 млрд гривень для покриття дефіциту НСЗУ, оскільки лікарні розширюють команди і встановлюють додаткові ліжка з киснем. Через окрему бюджетну програму фінансуються доплати медичним працівникам – це ще 5,5 млрд.

Загалом НСЗУ для медичної галузі має у 2020 році 114,5 млрд грн.

На 2021 рік для ПМГ передбачено 123,5 млрд грн. Мінфін розраховував цю суму ще в серпні. Вона не враховує прогресуючу динаміку COVID-19 та доплати медикам. Ситуація складна і навряд чи полегшиться.

Фактично, бюджет при таких розрахунках зросте лише на 7,9%, при тому, що очікувана інфляція – 7,3%.

Мінімальна заробітна плата з 1 грудня 2021 року зросте на 30% до 5000-6500 грн. Видатки ж для медиків залишаться на практично тому ж рівні, що і у 2020 році – біля 9 тис грн на лікаря. Якщо затвердити бюджет, запропонований Мінфіном, середня зарплата медичних працівників буде становити близько 10 000 грн. Згідно з Держстатом, зараз середній показник у галузі – 9 058 грн. Тобто, медики додатково отримають лише 942 грн.

Я вважаю, що нам безумовно потрібно збільшити видатки на Міністерство охорони здоров’я до другого читання. Нам є, що скоротити та де знайти ці кошти. Усі програми бюджету важливі, але зараз нам потрібно зосередитися на найважливіших: медицині та освіті.

Роботу медиків потрібно нарешті оцінити правильно та по-людськи. Особливо у час пандемії.