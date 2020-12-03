Відшкодування ПДВ: «скрутки» ламаються, тіньові операції скорочуються

До Асоціації платників податків України вже протягом тривалого періоду не надходять скарги щодо невідшкодування ПДВ. Це, звичайно, не означає, що проблеми на сьогодні не існує і зовсім відсутні залишки невідшкодованого ПДВ. Бо ще станом на 1 січня 2019 року залишок невідшкодованого ПДВ становив 27,5 млрд гривень. І я добре розумію, що невідшкодування ПДВ різко знижує на зовнішньому ринку конкурентоспроможність вітчизняних товарів.

Фото: www.e-go.gr

Хочу нагадати, що в квітні цього року була створена Тимчасова слідча комісія ВРУ з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Того ж місяця Олексій Любченко був призначений на посаду Голови ДПС і на засіданні цієї Комісії на початку червня поінформував про ситуацію у відомстві щодо недосконалості системи адміністрування ПДВ і наявність так званих «скруток». Новопризначений Голова ДПС оцінив тоді щорічні втрати країни від застосування бізнесом різних схем так званих «скруток» ПДВ у більш ніж 40 млрд грн. (Податкові «скрутки» – це зменшення податкового зобов'язання зі сплати ПДВ, нарахованого з продажу бізнесом одного товару, завдяки податковому кредиту, отриманому при купівлі іншого).

Тоді експерти ТСК за два тижні проаналізували дані Єдиного реєстру податкових накладних з жовтня 2019 року по березень 2020 року. Оприлюднені ними результати показали, що у середньому в місяць у «скрутці» брали участь до 200 платників податків, які безпосередньо підміняли номенклатуру товарів. Сума фіктивного ПДВ, яка генерувалася платниками, у середньому становила 2,5 млрд грн щомісячно, причому ця цифра не є остаточною.

Та вже на початку липня цього року Міністр фінансів Сергій Марченко відзвітував, що за останні два місяці вдалося «зламати» схеми «скруток» та розв’язати інші проблеми з «фіктивним податковим кредитом».

Я твердо переконаний, що це вдалося завдяки підвищенню прозорості та підзвітності роботи податкового органу, покращенню якості сервісів, які надаються платникам податків, зміною підходів у їх роботі.

9 липня під час відеоконференції членів Ради ВГО АППУ з Головою ДПС Олексій Любченко зазначив, що податкова ефективність з ПДВ зросла з 2,7% у квітні цього року до 3,1% – у травні, майже до 3,5% – у червні, для порівняння за аналогічний період минулого року – 2,5%. При цьому платники податків вчасно отримують відшкодування ПДВ. Так, за І півріччя цього року платникам податків відшкодовано 75,1 млрд грн ПДВ при заявлених до відшкодування 63,5 млрд гривень.

Очільник ДПС повідомив, що вже вдалося створити комунікаційну податкову платформу. Він також зауважив, що Україна є «піонером» у впровадженні новітніх технологій.

Безумовно, важливим завданням для ДПС є збереження системи електронного адміністрування ПДВ, але з подальшим удосконаленням роботи цієї системи. Такий показник як податкова ефективність, який протягом останніх трьох місяців роботи ДПС зріс хоч і не набагато – на 0,8 відсотка - надав можливість додатково збільшити надходження до бюджету ПДВ на суму 9,1 млрд грн, а у червні цього року порівняно з аналогічним місяцем минулого року надходження з ПДВ зросли вдвічі.

Ще один важливий момент. Я, як член Колегії ДПС, був присутній на Колегії 27 листопада цього року. На ній Голова ДПС Олексій Любченко зазначив, що станом на 24 листопада вже виконано річні індикативні показники загального фонду державного бюджету.

Так, до загального фонду державного бюджету надійшло 462,9 млрд грн, що перевищує індикативи Мінфіну з надходжень на 2020 рік на 4,6 млрд грн, або на 1,0 %. Очікуване виконання річного індикативу за інформацією ДПС – плюс 13,7 млрд гривень.

Підтвердженням якісного перевиконання індикативів є досягнення перевиконання по всіх бюджетоутворюючих платежах, зокрема, з ПДВ (сальдо) понад індикатив сплачено 25,7 млрд грн. Але головний індикатор – це фактичне збільшення надходжень ПДВ порівняно з минулим роком. Вони за січень – жовтень цього року перевищують минулорічний показник ПДВ на 42,5 %.

Такі досягнення є прямою демонстрацією ефекту детінізації - обсяг «тіньових» операцій скорочується, а детінізовану частину ринку займає легальний бізнес, що сплачує податки.

Якщо говорити конкретно про суми відшкодованого ПДВ, то за інформацією Державної казначейської служби України станом на 30 листопада 2020 року відшкодовано 127.615,5 млн грн. Лише за один день 30.11.2020 органи Казначейства забезпечили відшкодування ПДВ відповідно до наданої Міністерством фінансів України інформації на загальну суму 1 072,9 млн гривень.

Зокрема, великим платникам податків за 10 місяців цього року відшкодовано 82,5 млрд грн ПДВ. Такі результати адміністрування великих платників податків з початку року, які отримали понад 71% від загального обсягу відшкодування ПДВ по Україні виключно в терміни, визначені Податковим кодексом України - в межах двох місяців. Серед них основні суми відшкодування ПДВ (більше 84%) отримали підприємства агропромислового комплексу (37,3 млрд) та підприємства металургійної галузі (32,4 млрд).

За 9 місяців 2020 року при заявлених до відшкодування 96 млрд грн ПДВ було відшкодовано 104,3 млрд грн. Це означає, що ДПС почала скорочувати накопичені на 1 січня 2020 року залишки невідшкодованого ПДВ, чого, я впевнений, не було раніше.

За словами Олексія Любченка, у вересні цього року було заявлено та відшкодовано 11,5 млрд грн ПДВ. У липні-серпні цього року заявлено на 0,2 млрд грн та 0,4 млрд грн більше, ніж відшкодовано. А з квітня по червень відшкодування перевищувало заявки: у квітні – на 2,2 млрд грн (відшкодовано 12 млрд грн), у травні – на 1,2 млрд грн (12 млрд грн), у червні – на 0,8 млрд грн (11,6 млрд грн).

Ситуація значно покращилась, платникам віддаються борги, починають оживати окремі «вічні» галузі – торгова, харчова та легка промисловість. Показники зростають ще й тому, що порушникам не вдається легалізувати контрабанду, а отже у «білого бізнесу» «нечесної» конкуренції та тиску менше.

Надзвичайно важливим завданням сьогодні є зміна менталітету вітчизняного бізнесу, який повинен відчувати соціальну відповідальність перед державою. Але і зі свого боку держава має захищати легальний бізнес від конкуренції з «тіньовим» бізнесом, тоді, я впевнений, легальний бізнес буде збільшувати свої обсяги продажу і податкові відрахування.

Позбувшись маніпуляцій з ПДВ, бюджет держави буде поповнений на не один мільярд гривень. Впевнений, що саме запровадження системи електронного адміністрування ПДВ дозволило скоротити як зловживання працівників податкової сфери, так і створити умови для запобігання отримання незаконного бюджетного відшкодування для платників і тим самим, збільшити надходження до бюджету.

Я твердо переконаний, що зміна підходів в роботі Державної податкової служби в кінцевому результаті дасть свої позитивні результати. На мою думку, важливим є те, що забезпечення бюджету додатковими коштами, особливо у такий важкий для країни час, вдається досягати за рахунок боротьби з «тіньовими схемами», а не за рахунок податкового тиску на бізнес.

Хочу зазначити, що аналітична робота та орієнтація на ризики - це нові напрями роботи Державної податкової служби України. Але, зауважу, що податківцям необхідно активно продовжити процес мінімізації втручання в діяльність платників, які не мають ризиків несплати податків, навіть тих, які мають найменше ці ризики, і якнайшвидше зменшити до них свою увагу, зосередившись на ризикових операціях.

Як Президент Асоціації платників податків України та член Колегії ДПС звертаюся до платників податків з проханням у випадку проблем з відшкодуванням ПДВ невідкладно надавати нам конкретні кейси зі сканкопіями відповідних документів на електронну адресу: info-appu@ukr.net.