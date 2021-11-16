Бюро економічної безпеки ще не почало працювати, а у бізнесу до нього вже купа питань

З березня 2014 року, коли на зустрічі с главами відповідних правоохоронних органів європейських країн, які зібрались у Києві, українська влада пообіцяла створити новий орган, пройшло 7 років. Треба віддати належне - Президент Володимир Зеленський, не дивлячись на опір певного політичного спектру, зайняв принципову позицію, став на сторону українського бізнесу і остаточно поставив крапку в цьому питанні, підписавши Закон «Про Бюро економічної безпеки України» № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року. 243 сміливих народних депутати натиснули «зелену кнопку» на підтримку законопроекту 3087-д про створення БЕБ.

Фото: www.volynpost.com

Всі ці сім років український бізнес та експертна спільнота активно просувала ідею створення нового єдиного аналітичного з правоохоронними функціями органу, який буде займатися виключно злочинами економічного характеру, і перш за все аналізом та превенцією щодо економічних правопорушень. Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

Бізнес мав собі таку уяву: буде створено один новий правоохоронний орган і нарешті через 30 років постійного «тиску» з боку значної кількості правоохоронних органів все негативне припиниться, і ми прийдемо до цивілізованої моделі взаємодії держави та бізнесу, де вони є партнерами. На жаль, на сьогоднішній момент «тиск» на бізнес продовжується усіма існуючими правоохоронними та контролюючими органами, до яких додався ще й новий, який буде претендувати «на місце» в цьому процесі!

Незважаючи на те, що БЕБ ще не почав функціонувати, є безліч питань у бізнесу, починаючи з прозорості проведення конкурсу на Директора бюро і закінчуючи питаннями, пов'язаними із Законопроектом № 3959-1 «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро Економічної безпеки України».

З моменту набрання чинності Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» пройшло 9 місяців! І що ми маємо? Ні приміщень, ні техніки, жодної інфраструктури при повній відсутності фінансів, а лише призначеного Директора Бюро та абсолютно «непрозоро» обрану Раду Громадського контролю.

Наведу просту арифметику, приклад того, скільки у витратній частині бюджету на 2022 рік закладено на Бюро економічної безпеки. Розділивши суму, закладену у витратній частині на БЕБ, а вона становить 621 млн. грн., тільки на 4 тисячі працівників Бюро - в результаті отримаємо суму, якої не достатньо навіть на забезпечення заробітної плати працівникам.

Це означає неповноцінне, неадекватне фінансування «нового» органу, і як наслідок, його неповноцінну, неадекватну діяльність. Більше того, якщо процес створення органу продовжуватиметься в такому форматі - бізнес чекає додаткове навантаження та тиск, а країну - втрату довіри з боку міжнародних партнерів.

Час іде ....