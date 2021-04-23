"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
ГоловнаБлогиБлог Григола Катамадзе

Кадри та матеріально-технічна база – найважливіші кроки у створенні БЕБ

У суспільства давно назріла потреба заміни моделі роботи вiтчизняних правоохоронних органiв, якi займаються боротьбою з економiчними злочинами. На цьому постiйно наголошували представники бiзнесу в цiлому та Асоцiацiя платникiв податкiв Украiни зокрема останнi шiсть рокiв. Ситуацiя, що склалася з розслiдуванням фiнансових злочинiв, вимагає швидкого й ефективного вирішення, яке задовольнило б вимоги i очікування суспільства, експертного співтовариства та бізнесу. Яскравим підтвердженням тому є висока пiдтримка рiшень РНБО в напрямку боротьби з економічною злочинністю, яка загрожує національній безпеці країни.

Фото: newsru.ua

Разом з тим, ми повинні почати активну роботу з реформування правоохоронних органiв. Вона передбачає значні iнституцiйнi змiни в правоохороннiй системi, внаслiдок яких вiдбудеться, зокрема, адмiнiстративна iнтеграцiя пiдроздiлiв вiдповiдальних за протидiю економiчної злочинностi. Створення Бюро економiчної безпеки як єдиного аналiтичного правоохоронного органу досудового розслiдування з метою консолiдацiї всiх повноважень у боротьбі з економiчними злочинами дасть можливiсть:

- уникнути дублювання функцiй, оптимiзує дiяльнiсть i структуру правоохоронних органiв i матерiально-технiчну базу i вiдповiдно зменшить видатки державного бюджету України на фiнансування та матерiальне забезпечення правоохоронних органiв;

- зменшить тиск на суб’єктiв господарювання, якi всi ці роки не мали можливостi ефективно здiйснювати господарську дiяльнiсть через надмiрну кiлькiсть перевiрок з боку правоохоронних органiв;

- здiснювати дiєвий контроль за дотриманням законодавства пiд час функцiонування нового органу, оскiльки один правоохоронний орган контролюватиме простiше i ефективнiше, нiж декiлька органiв;

- знизити рiвень корупцiї, оскiльки очевидно, що лiквiдацiя правоохоронних органiв, повноваження яких у сферi протидiї i боротьби з фiнансово-економiчними правопорушеннями дублюються, чи скорочення штату їх працiвникiв зруйнує напрацьовані роками i корупцiйнi та бюрократичнi схеми;

- адаптувати дiяльнiсть правоохоронних органiв та законодавство України до сучасних європейских стандартiв;

- впровадити новi аналiтичні пiдходи до протидiї фiнансовим злочинам та провести результативно розслiдування складних злочинних схем.

Закон про створення БЕБ передбачає сучаснi норми застосування ризик-орiєнтованого пiдходу, який новий орган викоростовуватиме у своїй аналiтичній дiяльностi. Такий пiдхiд означає виявлення, оцiнювання та визначення ризикiв вчинення кримiнальних правопорушень у сфері економiки, а також вжиття вiдповiдних заходiв щодо управлiння ризиками у спосiб та в обсязi, що будуть забезпечувати їх мiнiмiзацiю залежно вiд їх рiвнів. При цьому БЕБ при проведеннi комплексу заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки, буде залучати контролюючі та iншi державнi органи, що проводять дiяльність у сфер протидiї кримiнальним правопорушенням та запобiгання загрозам економiчній безпецi держави та суб’єктiв господарювання.

Зараз наступає дуже вiдповiдальний для держави перiод - стадiя формування персонального складу органу. Вiд прозоростi та ефективної роботи всiх задiяних у цьому процесi державних установ залежить не тiльки якiсть роботи майбутнього органу, а i довiра до влади вiд суспiльства та наших iноземних партнерiв. Нам усiм разом треба пройти достойно цей дуже вiдповiдальний період.

Одночасно виникає дуже важливе питання - це пiдготовка кадрів, особливо перших працівникiв, які пройдуть відбір на роботу в Бюро економічної безпеки. Переконанний, зараз координацiю з цього питання повинно взяти на себе Мiнiстерство фiнансiв Украiни i невiдкладно почати перемовини з академiями та агентствами (Академія з протидії економічної злочинності Лондон Сіті в Великобританiї, Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) та Академія фінансової гвардії в Iталiї) з метою направлення першої групи аналiтикiв та детективiв на короткостроковi двох-трьохмiсячнi курси в ці спецiалiзованi навчальнi заклади для підвищення кваліфікації та переймання досвіду. Також направити декiлька людей для отримання навичок тренерiв, якi пiсля закiнчення пiдготовки будуть тренувати iншiх працівникiв вже в Українi.

Ще одна важлива тема - це питання матеріально-технічного забезпечення нового органу. Сьогодні державі не вистачає грошей, бо інколи неефективно вони використовуються. Тому хотів би звернутися до вітчизняного, прозорого, відповідального бізнесу - у разі як що побачите i переконаєтесь, що держава проводить чесну транспаранту роботу по створенню Бюро, давайте допоможемо в процесі створення сучасної матеріально-технічної бази.

Для цього можна використати, наприклад, існуючий Фонд Української ради бізнесу або створити новий Фонд, використання коштів якого буде під дуже пильним наглядом українського підприємництва.

Григол Катамадзе Григол Катамадзе , Президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины»
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Другие записи блога:

Читайте також