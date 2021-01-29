Бюро економічної безпеки України бути

І нарешті 28 січня 2021 року 242 депутати Верховної Ради України проголосували «ЗА» прийняття Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (проект № 3087-д).

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» понад 5 років виступала за необхідність створення нового єдиного органу, який буде розслідувати економічні злочини , використовуючи можливості фінансового моніторингу. Цей орган нарешті поверне довіру суспільства до державних органів, усунувши дублювання функцій податкової міліції, СБУ, Національної поліції та інших правоохоронних органів під час розслідування економічних злочинів.

Фото: kmu.gov.ua

Бюро буде єдиним правоохоронним органом, що розслідуватиме економічні злочини окрім тих, які розслідує НАБУ.

Все це свідчить про те, що у Веховній Раді є велика частина депутатів, які думають про майбутнє України.

Позбавлення Служби безпеки України невластивих їй функцій та створення окремого органу для розслідування економічних злочинів було однією з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського та є зобов’язанням України перед МВФ.

Наразі перед нами як перед громадськістю постає нове завдання чітко слідкувати, щоб до складу нового органу увійшли професіонали, які мають совість та силу, девізом яких по життю є «служити і захищати».

Слід зазначити, що Асоціація платників податків України ще влітку 2020 року провела ряд круглих столів з експертами та представниками бізнес-асоціацій, громадських організацій і бізнес-середовища щодо обговорення концептуальних положень створення в Україні нового правоохоронного органу боротьби з економічною злочинністю.

Після цього авторським колективом Асоціації було розроблене й проведене соціологічне опитування - масштабний та змістовний аналіз оцінки ризиків та загроз фіскальної безпеки України у межах відповідного експертного середовища. Аналіз ідентифікував загрози у фіскальній сфері, їх ранжування, оцінив ключові фактори розвитку фіскальної сфери, а також оцінив спроможності суб’єктів фіскальної сфери та вразливості суспільства щодо протидії ідентифікованим загрозам.

В опитуванні взяло участь 7090 представників з ДПС, ДМС, ДФС України та бізнесу – великого, середнього та малого, з усіх без виключення регіонів України.

За результатами опитування було визначено 243 загрози у сфері фіскальної безпеки, до основних з яких належить: шахрайство з ПДВ, «схеми» мінімізації податкових платежів, лобіювання представниками влади окремих груп та компаній з просування для них вигідних податкових (митних) умов (преференцій), тінізація окремих видів бізнесу, інформаційні атаки щодо дискредитації фіскальної системи, прояви корупції у фіскальній сфері.

243 загрози, які впливають на розвиток фіскальної безпеки України.

Тільки вдумайтесь! Тому ми твердо впевнені, що Бюро економічної безпеки – саме той правоохоронний орган, який протидіятиме поширенню кримінальних загроз у сфері економіки, запобігатиме, виявлятиме, припинятиме, розкриватиме та розслідуватиме злочини у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Нарешті зроблено впевнений крок до економічної безпеки нашої держави!