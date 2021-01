Пристрасті довкола конкурсу підручників

Фото: firtka.if.ua

Вже багато років «Ранок» готує підручники для шкіл України. Цього року ми вже пройшли перший етап конкурсу підручників для 4-х класів. Оприлюднили електронні версії для їх вибору педагогами. Та чим ближче день Х, тим цікавіше стає навколо.

Цей тиждень розпочався з посту пані Ірини Єгорченко, яка голосно звинуватила авторів проєкту підручника з англійської видавництва «Ранок» Світлану Губарєву та Оксану Павліченко у крадіжці державних коштів: «автори крадії, вкрали гроші з бюджету та крадуть у дітей освіту та майбутнє» та розкритикувала зміст проєкту.

Цитати з посту (пунктуація збережена): «...автори шарлатани які самі англійської не знають...», Реверанс у бік вчителів, що обирають книги, за якими навчати школярів: «тупе незнання англійської "paint pictures" - draw pictures, чорт забирай Оцей треш продукують за бюджетні кошти. Вчителів вчили такі самі совки, і обрати підручник свідомо вони нездатні».

Принизлива оцінка автором посту рецензентів:

«Рецензенти такі самі педагогічні совки які знають свою штучну калічну "англійську"...

Висловлювання про видавництво: «ну я розумію, що це МОН затверджує і ви не спеціалісти - але це треш та обман дітей...

Не буду коментувати «не спеціалісти», зауважу, що до критики, особливо конструктивної, ми завжди відкриті. Власне, саме для зауважень та перепровірки нашої праці фахівцями, які безпосередньо будуть працювати з навчальними книгами, й публікуємо електронні версії у відкритому доступі. Оцінки та пропозиції збираємо, обмірковуємо, перевіряємо, і залежно від висновків, редагуємо або ні.

Щодо наклепу пані на поцуплення державних коштів представниками видавництва… Мене б, м'яко кажучи, здивували такі звинувачення, якби я мав менший досвід роботи. Усім відомо, коли піднімають галас напередодні виборів, виливають бруд та фейки, - це комусь вигідно. У нас теж проходять вибори… вибори підручників.

Жодної копійки з бюджету поки що не отримано видавництвом, бо йдеться тільки про проєкт підручника, що подано на другий етап конкурсу. Якщо виграємо конкурс, то так, фінансування буде. Надто, видно, хтось теж хоче виграти й не цурається “чорнушних” методів. Тож, вільно собаці й на сонце брехати.

Можливо, шановна експертка не знала, що за технологією підручники з іноземних мов проходять обов’язкове рецензування носіями мови та узгодження з британськими викладачами англійської мови як іноземної. Аудіосупровід теж записується носіями мови.

А якщо конструктивно на критику:

1. Використання у відповіді виразу: «I was in the village», а не «I went to the countryside».

Це перша вправа в підручнику. Перший діалог присвячено повторенню матеріалу, вивченого в 3 класі (пригадуємо вивчене). Діалог побудовано з урахуванням вивчених учнями лексичних і граматичних конструкцій. На жаль, конструкція “to go to the country/to go to the countryside” – не вивчалися учнями 1-3 класів, тож авторський колектив не мав можливості послатися на неї у відповіді учня.

Слово «country» відоме учням тільки зі значенням «країна». У діалозі, що має відображати ситуацію, наближену до реальності, використані конструкції, що могли б використати діти 4 класу, що повернулися з канікул. Тож діти, які знають слово «country» в значенні «країна», не можуть відповідати «I was in the country».

Значення “country/countryside” в конструкції “to go to the country”, “to go to the countryside”, яку пропонує використати Ірина Єгорченко, не повністю відповідає вкладеному змісту, адже мається на увазі, що учень провів літо з бабусею в селі, а не просто «за містом».

Словосполучення «to go to the country» - виїздити за місто, використане в такому значенні, може означати «виїздити на пікнік за місто, на прогулянку, поїхати на день/вихідні відвідати бабусю», а мається на увазі саме тривалий час проживання з бабусею у селі, перебування протягом літа в конкретному місці – селі, а не просто «за містом".

Щоб запобігти непорозумінням, фразу буде змінено на «I was at my granny’s».

2. Ірина Єгорченко критикує нас за вживання слова "pupil". Можемо погодитися, що існує тенденція щодо вживання для учнів варіанту «student», але це тенденція, а не правило, і розширене вживання цього терміну характерне для Америки (що є лише частиною англомовних країн). Уживання pupil характерне більше для британського варіанту англійської мови, до якої ми й схиляємося при її вивченні. Величезна кількість автентичних підручників мають назву «Pupil’s Book».

3. «Розхвалювання дурних совкових традицій типу лінійок». Не вбачаємо у тексті підручника контексту, з якого можна зробити такі висновки. Під час опису свят автори намагалися дотримуватися нейтрального опису свят, що проходять у школі, і відтворити реальні ситуації з життя школярів.

Відповідно до вимог чинної програми учні 4 класу мають вивчити тему «Шкільні події та традиції». Авторський колектив уважає, що серед традиційних шкільних свят, знайомих всім школярам усіх типів шкіл, є свято першого дзвоника (перший шкільний день). Він є традиційним святом для українських школярів (на відміну від більшості іноземних англомовних країн), тож цим автори намагалися підкреслили українознавчий компонент, звернути увагу школярів до цього дня й підкреслити, що перший день повернення до школи – це має бути день приємний і веселий.

У чому, з точки зору рецензента, полягає вигадка? Які, на думку шановного експерта, існують традиції в школах України, де саме в підручнику вказано неправду або розхвалюється СРСР?

4. Не можемо погодитися з критиком, що словосполучення «малювати картини» перекладається англійською виключно як «draw pictures». Draw (в Оxford dictionary написано, що ТІЛЬКИ НЕ ФАРБАМИ, в першому ж значенні).

Коротко можна звести до розділення понять за принципом, що й чим малюємо: крейдою, олівцями, ручкою, малюємо креслення, рисунок, графік, щось, намальоване лініями – to draw пензлем і фарбами – to paint.

Тобто у випадку, де дитина використовує фарби, ми маємо казати paint pictures, а не draw pictures.

Конфуцій казав: «Якщо тобі плюють у спину - ти йдеш попереду». Можливо, проблема в тім, що підручник з англійської мови Світлани Губрарєвої, Оксани Павліченко набирає все більшої популярності серед вчителів. А може в тому, що комусь хочеться залишити можливість продавати робочі зошити по 500 грн. до іноземних підручників.

Запрошую й вас, друзі, дати свою оцінку. Проєкти підручників у відкритому доступі. Ознайомлення з електронними версіями підручників - це необхідність та в якомусь сенсі нелегка праця для подальшого здійснення усвідомленого вибору.

Команда видавництва “Ранок” дякує всім, хто підтримує творчу самостійність вчителя та нашу роботу. У нас спільна мета - домомогати навчати та навчатися.