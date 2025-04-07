Ми готові допомагати. Чи готова держава нас почути?

Останніми роками слово «інклюзивність» широко увійшло у вжиток у різних сферах життя країни. Його використовують під час формування політик щодо вразливих категорій громадян, облаштуванні освітніх просторів тощо. Але інклюзія (інклюзивність) – це не просто модне слово, а прагнення залучити й інтегрувати всіх людей і групи в діяльність, врахування інтересів різних груп людей. Зокрема тих, хто перебуває у несприятливих умовах, постраждав від дискримінації або має обмежені фізіологічні можливості.

Фото: Дарія Зарівна

З 2014 року Донбас СОС працює над захистом інтересів людей, які постраждали від війни РФ проти України. Дуже часто, консультуючи людей, надаючи їм правову допомогу, ми бачимо, що закони та законодавчі акти створюються так, що скористатися ними не може велика група громадян а саме, жителі тимчасово окупованих територій (ТОТ). За різними оцінками, таких громадян близько 6 мільйонів.

Україна прагне покращити становище громадян, створює для цього закони або законодавчі акти. Проте в процесі розробки часто не враховуються інтереси жителів ТОТ. Про них просто забувають. А це - критична проблема.

Деякі приклади такого «випадіння» наведемо тут.

Приклад 1. З 1 вересня 2025 року у всіх вищих навчальних закладах для студентів - чоловіків буде запроваджено нову дисципліну - базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Я вважаю, це чудовою ініціативою під час довготривалої війни, враховуючи вкрай агресивного північного сусіда, який ніколи не відмовиться від планів завоювання нашої країни. Громадяни мають вміти захищатися, мають вивчати основи захисту. Ідея чудово. Але є одне “але”. Факт навчання в українському виші вже є ризиком для молоді в окупації. Навіть страшно уявити, що може бути з молодою людиною, яка в окупації буде вивчати базову загальновійськову підготовку і про це (через сусідів, або проросійські налаштованих родичів) дізнаються силові структури РФ.

«Я читала перелік предметів, які має вивчати мій син з наступного року в рамках курсу військової підготовки. Якщо про це дізнаються в окупації - його заарештують. Прийде ФСБ” - розповідає нам мама одного із студентів.

Така ситуація стане цілком можливою , якщо не зроблять виключення у вивченні такого предмету для студентів з окупованих територій. Молодь, яка тільки планує вступати в українські заклади освіти, відмовиться від вступу через побоювання за власну безпеку. Студенти університетів, які вже навчаються, - вирішать покинути навчання з міркувань безпеки.

Приклад 2. Ще одна ситуація, коли розробляючи корисні рішення, знову забули про людей в окупації -, про їх особливі потреби та реалії життя. У березні 2025 року для боротьби з фінансовим шахрайством було введено правило: перекази між картками Ощадбанку потрібно підтверджувати через смс. Безперечно корисна ініціатива для фінансової безпеки громадян. Але є одне важливе “але”. Громадяни в окупації не можуть отримувати смс на свої телефони, адже в окупації українські оператори зв’язку не працюють.

«Я живу на ТОТ, але планую переїжджати до дітей в Житомир. Вони накопичують гроші на хату, де ми зможемо жити разом. Всю свою пенсію я переводжу дітям. Як я можу тепер переводити гроші, якщо я не можу отримати ту смс, і не можу проводити операції? Це що, взагалі? Це нас за щось карають?» питає нас пані Ганна з Луганської області. І плаче.

Через не врахування інтересів громадян на ТОТ, через неінклюзивний підхід до формування політик, Україна може втратити довіру та лояльність громадян в окупації.

Ми не просто критикуємо - ми готові допомагати

Прикладів не інклюзивності, прикладів того, як про інтереси громадян «забувають» Донбас СОС має безліч. Ми боремося за зміни, ми постійно комунікуємо з органами влади, часто нам вдається виправити ситуацію. Але хотілося б щоб можливості та реалії життя громадян з ТОТ враховувалися на етапі розробки законів та постанов. Не постфактум. Ми - і наші партнери з громадських організацій - готові долучитися до експертизи законів - саме з погляду людей в окупації. Ми готові. Ми чекаємо запрошення.