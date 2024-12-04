Як записати дитину з особливими освітніми потребами в дитячий садок: покрокова інструкція для батьків

ЮНІСЕФ в Україні склав детальну покрокову інструкцію для батьків, як записати дитину з особливими освітніми потребами в садочок.

Кожна дитина має право на доступ до освіти у звичайних дитсадках і школах, зокрема через створення там умов для навчання. Запис у садки для дітей з особливими освітніми потребами починається за кілька місяців до початку навчального року, тож батькам уже зараз варто вивчати інструкцію, як зробити все правильно, аби дитина вчасно могла піти в садок.

Фото: ЮНІСЕФ Як створити в садку інклюзивну групу, як подати заяву, щоб дитина потрапила в садок в інклюзивну групу

Крок 1. Вибрати дитячий садок

Батьки мають право самостійно вибирати заклад освіти та форму навчання для своєї дитини. Навіть якщо у вибраному садочку ще немає облаштованих інклюзивних груп, батьки можуть звернутися туди із заявою про необхідність організації інклюзивного навчання.

У разі звернення до садка за місцем реєстрації дитину з особливими освітніми потребами (ООП) мають зарахувати туди позачергово відповідно до статті 28 частини 2 Закону України «Про дошкільну освіту». Якщо вибір зупинено на садочку не за місцем проживання, батькам необхідно самостійно зв’язатися із закладом і дізнатися про наявність місць у ньому та порядок зарахування.

Перед зарахуванням дитина має пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку. Її основні завдання:

Визначити особливі освітні потреби дитини.

Оцінити її сильні та слабкі сторони.

Дати рекомендації щодо освітньої програми, середовища та необхідної підтримки.

Допомогти закладу дошкільної освіти, вихователям та батькам організувати освітній процес.

Для цього батькам слід звернутися до найближчого інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) щонайменше за шість місяців до початку навчального року.

Крок 2. Звернутися до найближчого інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) та отримати висновок про комплексну оцінку розвитку дитини

В інклюзивно-ресурсному центрі (ІРЦ) батьки мають отримати висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Якщо дитина має порушення опорно-рухового апарату, зокрема пересувається за допомогою крісла колісного, ІРЦ може запропонувати перелік найближчих архітектурно доступних дитсадків.

Основне завдання таких центрів — визначити особливі освітні потреби у дітей, ступінь їхнього прояву та рівень підтримки дитини; надати рекомендації закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку дитини тощо.

Крок 3. Стати в електронну чергу і долучити висновок ІРЦ, зазначивши категорію дитини (з особливими освітніми потребами, з інвалідністю тощо) та долучити підтверджуючий документ.

Записатися в електронну чергу можна на офіційному сайті міста, у якому проживає родина, або на порталі Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти. Для цього необхідно створити особистий електронний кабінет і знайти потрібний заклад. Інформація на порталі може бути неповною, оскільки не всі заклади освіти внесені до системи.

Якщо садка немає у списку, зверніться до районного / міського відділу освіти для уточнення інформації. Необхідно також долучити підтверджуючий документ також долучити висновок ІРЦ про комплексну оцінку розвитку дитини.

Рекомендовано записати дитину до закладу дошкільної освіти якомога раніше, бажано за рік або навіть від народження дитини, якщо ви не плануєте змінювати місце проживання.

Це збільшить шанси вчасно вступити до вибраного дитячого садка. Памʼятайте, що реєстрація в черзі є обовʼязковою умовою для подальшого зарахування дитини в садок.

Крок 4. Перевірити, що заяву зареєстровано

Обробка даних в електронній заяві може зайняти кілька днів залежно від вимог місцевої влади. Після успішної реєстрації заява отримає статус “Зареєстровано у черзі”.

Крок 5. Перевірити статус електронної заяви та реєстрацію у вибраний садок

Коли у вибраному дитсадку з’являться вільні місця, статус реєстрації зміниться і вам буде запропоновано місце. Запрошення в садок надійде на вашу електронну адресу, що означатиме реєстрацію дитини саме в цей заклад освіти.

Крок 6. Відвідати дитячий садок, у який отримано запрошення

Це необхідно, щоб переконатися, що дитина матиме всі умови для якісного інклюзивного навчання. Зверніть увагу на архітектурну доступність (особливо для дитини, яка користується кріслом колісним), привітність середовища тощо.

Крок 7. Подати документи в дитсадок

Подати документи потрібно у визначений місцевою владою термін, інакше черга у заклад автоматично буде скасована. Перелік необхідних документів:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка за формою первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України 14 лютого 2012 року № 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 липня 2023 року № 1351), видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з лікарським висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

заява про зарахування (до інклюзивної групи);

висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

якщо дитина з інвалідністю — копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я (за наявності);

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).

Рекомендовано подати заяву та пакет документів до садочка не пізніше, ніж за шість місяців до початку навчання дитини.

За цей час дошкільний заклад має встигнути створити необхідні умови для дитини й розв’язати питання фінансування інклюзивної групи.

Перелік документів, необхідних для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, актуальний на грудень 2024 року. Міністерство освіти і науки України розглядає можливість змін до цього переліку, тому вимоги можуть бути оновлені.

Крок 8. Дочекатися зарахування до обраного дитячого садка

Після проходження всіх етапів керівник дитячого садка має зняти дитину з реєстрації в електронній системі. На цьому процес завершено.

Рівні підтримки для дітей з ООП

Перший рівень

Забезпечується закладом освіти без створення інклюзивної групи або залучення асистента вчителя. Додаткове фінансування не передбачено. Підтримка дітей в освітньому процесі надається силами закладу.

Другий рівень

Передбачає створення інклюзивної групи, введення посади асистента вихователя, проведення корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять (послуг), надається можливість забезпечення допоміжними засобами навчання.

Третій рівень

Вимагає більш інтенсивної підтримки, можливе залучення асистента для дитини. Збільшується кількість корекційних занять, навчальна програма адаптується відповідно до потреб та можливостей дитини.

Четвертий рівень

Підтримка на цьому рівні передбачає індивідуальну допомогу асистента дитини та адаптацію чи модифікацію освітньої програми. Також збільшується кількість корекційних занять та сума фінансової підтримки для придбання допоміжних засобів для навчання відповідно до визначених потреб дитини.

П’ятий рівень

Найвищий рівень підтримки, коли дитина потребує інтенсивної допомоги, альтернативних методів навчання та до 8 корекційних занять на тиждень. Навчання дитини може здійснюватися за модифікованим розкладом, що передбачає відвідування закладу освіти відповідно до індивідуальної програми розвитку з обов’язковим періодичним включенням дитини в освітній процес.

Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини проводиться фахівцями ІРЦ протягом місяця після подання батьками письмової заяви. Однак, якщо в місті працює лише один центр, процес може затягнутися.

Висновок ІРЦ потрібно надати обраному закладу разом із заявою. У разі втрати висновку його можна легко відновити на порталі ІРЦ або у відповідному мобільному застосунку.

Що важливо памʼятати під час запису дитини в садочок

Діти з особливими освітніми потребами, пов’язаними з порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до дитсадка.

У разі нестачі місць батьки мають отримати письмову відмову від керівника садка та звернутися з цим документом до місцевого органу управління освітою.

Керівник закладу здійснює зарахування до державного садочка протягом календарного року на вільні місця в порядку черги подання заяв.

Інклюзивні групи зазвичай формуються до 1 вересня поточного року. Якщо батьки звернулися пізніше, то заклад залишає за собою право вирішувати питання про зарахування в індивідуальному порядку.

В інклюзивній групі може бути не більше ніж троє дітей з ООП, проте на період воєнного стану ці обмеження не застосовуються. Якщо група вже заповнена, садочок має запропонувати іншу групу, яка підходить дитині за віком, і зробити її інклюзивною.

У групи дитячого садка дітей розподіляють з урахуванням рівнів підтримки, яких вони потребують. Відповідний рівень інклюзивно-ресурсний центр визначає у своєму висновку.

В одній інклюзивній групі можуть навчатися:

не більше 1 дитини, яка потребує четвертого чи п’ятого рівнів підтримки;

не більше ніж 2 дітей, які потребують третього рівня підтримки;

не більше ніж 3 дітей, які потребують другого рівня підтримки.

Певні категорії дітей мають право на першочергове зарахування до дитячого садка.

Хто має право на першочергове зарахування до дитячого садка

Діти, які проживають на території обслуговування державного закладу дошкільної освіти. Діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому садочку. Діти працівників садочка. Діти з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлені діти. Діти, що перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку у службі у справах дітей. Діти із категорії ВПО та діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Інші діти, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Чому усім дітям важливий садок

Дошкільний період є критично важливим у розвитку дитини. До шести років мозок розвивається найбільш інтенсивно, а знання про світ малюки засвоюють через гру та спілкування.

Тому необхідно забезпечити дитині якомога більш сприятливе середовище. Саме це завдання виконують дошкільні заклади, адже в дитсадках малюки опановують ключові навички, необхідні для розвитку особистості.

Крім мовної компетенції, базових логіки та математики, дрібної моторики, дошкільнята розвивають емоційний інтелект, вчаться працювати в команді, розуміти себе, одне одного та дорослих.