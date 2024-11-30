Народила… і? Як насправді вагітність і пологи впливають на здоров'я жінки

Цей жарт гуляє мережею давно, відображаючи низку стереотипів про жіноче здоров'я. То як саме материнство впливає на організм? Розбирає LB.ua .

Спочатку ти ходиш до лікаря зі скаргами й він каже: «Народите — мине». А після пологів від нього чуєш: «Ну що ви хочете, ви ж народжували!».

Фото: Макс Требухов

Вагітність прикрашає. Але не всіх

У більшості жінок вагітність і пологи минають без кардинальних наслідків для здоров'я. Певні прояви є варіацією норми. Просто норма — це не завжди про комфорт.

Про вагітність балакають різне. Від «вагітність і пологи омолоджують» до «за одну дитину платиш одним зубом».

Обидва твердження мають підґрунтя, хоч і вкрай спрощене.

Почнемо з краси й омолодження. Вагітна може мати привабливий вигляд. Або ні. Уся річ у гормонах, а не в «дівчатках, які крадуть красу». Просто іноді здогадки про стать дитини й зовнішній вигляд матері збігаються!

Як пояснює акушерка й гінекологиня Олена Павлова, вагітна може мати густіше волосся, плавніші рухи, сяйливий погляд.

«Під час вагітності суттєво більшає прогестерону в організмі. Це те, що дає цю неспішність, мрійливість, таємничу усмішку Джоконди й сяяння очей», — пояснює лікарка. І додає, що в цього щастя є зворотний бік: хочеться спати, кави, на ручки, плакати, сміятись і ні про що важке не думати.

Фото: ps-medical.com.ua Лікарка акушер-гінеколог Олена Павлова

«Також від прогестерону росте густіше волосся. Це плюс. Але волосся може рости таким скрізь, не лише на голові — це мінус. Ті самі гормональні зміни дають висип на обличчі, сповільнюють перистальтику (тому жінка, яка не дізналась під час вагітності про те, що таке закрепи й геморой — рідкість) і затримують рідину в організмі. Зайва рідина — це не лише набряки, а й причина судом ніг у вагітних, особливо вночі», — каже Павлова.

Чому в одних жінок є висипи, а в інших ні? У когось швидко з'являються стриї, а в когось ні? Відповідь проста і складна водночас: генетика. Ми банально генетично по-різному реагуємо на гормональні зміни, більш або менш схильні до стрий на шкірі чи набору ваги.

«Або щастить. Або не дуже, — пояснює гінекологиня. — Проте косметичні переваги чи недоліки вагітності — явище часто тимчасове. І навіть видимість тих самих стриїв можна зменшити за допомогою сучасних косметологічних можливостей, якщо жінка побажає».

Утім, додає лікарка, вагітність і пологи можуть створити й серйозніші ризики для здоров’я. Сучасна медицина здатна ефективно впоратися із цим. Але про них важливо знати.

Фото: pexels/ Yan Krukau

Діабет, прееклампсія та знижений імунітет

Є речі, які виникають саме під час вагітності. І минають з пологами. Наприклад, риніт вагітних: ніс закладений і тече саме через те, що ви вагітні!

Його діагностують, якщо ніс турбує понад шість тижнів протягом вагітності й інших причин такого стану лікар не виявив.

Причини достеменно незрозумілі, але науковці підозрюють гормони, причетні до розвитку плаценти. Або імунітет. Вагітні мають вищі ризики підчепити інфекцію або важче перенести її.

Під час епідемій грипу вагітні є в групах ризику госпіталізацій і смерті. Тому вакцинація для вагітних не протипоказана, а рекомендована.

Чому так? Знижений імунітет допомагає організму не переплутати майбутню людину з… «нахабним загарбником».

«Щоб виносити дитину, імунітет сам знижує активність, адже малеча для імунної системи — це частково генетично чужа інформація. Без певного послаблення імунітету жінки не могли б виношувати дітей. Але тут є і негативний бік — простіше захворіти, частіше загострюються хронічні хвороби, а інколи саме вагітність проявляє ті хвороби, про які жінка й не здогадувалася», — каже гінекологиня.

Є і патологічні стани, які ускладнюють виношування й народження дитини. Як, наприклад, гестаційний діабет. Його діагностують уперше під час вагітності (гестації). Як і інші види діабету, цей впливає на те, як клітини організму використовують цукор (глюкозу).

Фото: pexels/matilda-wormwood

Гестаційний діабет призводить до підвищення рівня цукру в крові, може вплинути на вагітність і здоров'я дитини.

Загалом усе приходить до норми після пологів, хоча жінки з таким діагнозом мають вищі ризики розвитку діабету другого типу в майбутньому.

Одним з основних ускладнень цього типу діабету є те, що плід часто має завелику вагу, що ускладнює пологи. Та правильне харчування, фізактивність і за потреби ліки допоможуть і матері, і дитині мати якнайменше ускладнень.

Чому цей діабет виникає? Ніхто не знає. Факторами ризику може бути зайва вага до вагітності. А ще, як вже сказано вище, ми по-різному реагуємо на зміну рівня гормонів. І в когось організм викидає такий «фінт».

Одним з найсерйозніших станів вагітності можна назвати прееклампсію, яка може призвести до еклампсії — ситуації, яка загрожує життю і матері, і дитини.

Павлова пояснює, що цьому захворюванню властиві набряки, високий тиск, можливі суттєві ризики для здоров’я та життя жінки й дитини.

«У разі важкого перебігу може потребувати передчасного розродження. Далі може виникнути еклампсія — судомні напади з періодичною втратою свідомості, які можуть призвести навіть до загибелі матері й плода», — додає вона.

Фото: freepik Пологи

Пологи й післяпологовий період

Передбачити, як минуть пологи в конкретної жінки, складно. Можна робити прогнози відповідно до віку, стану здоров'я та перебігу вагітності. Але пологи — процес часто непередбачуваний, хоч і природний.

Хто сказав, що все природне минає легко? Пологи — часто болісний процес. Не тому, що ви не так дихали, не в тій позі народжували (хоча підготовка, дихання й комфорт впливають на інтенсивність болю).

Іноді боляче просто тому, що існують болісні процеси. Матка скорочується й поступово розкривається. Це потужна робота м'язів. А коли м'язи активно працюють, це часто завдає болю, згадайте хоча б тренування на прес.

Тривалий біль — травматичний досвід, тому Олена Павлова зауважує, що епідуральна анестезія важлива, якщо ви відчуваєте, що більше не можете толерувати біль.

Залежно від складнощів пологів, розмірів дитини й ширини тазу, на жінку можуть чекати розриви. Але сучасна медицина порається з цим краще, ніж будь-коли. Це ще не все:

«Зміни під час вагітності, навантаження на малий таз і потуги можуть спровокувати геморой. Інколи це потребує і хірургічної корекції. Оскільки вагітність довго впливала на м’язи тазового дна, а пологи могли дещо пошкодити їхню цілісність, ймовірне опущення чи навіть випадіння стінок піхви й матки. Залежно від вираженості, це ускладнення можна усунути вправами або виключно хірургічно. Нетримання сечі, газів, калу — теж не ті "бонуси", якими заведено ділитись у суспільстві, але це трапляється нерідко. Зазвичай поступово минає», — каже лікарка.

Фото: EPA/UPG Породіллі з новонародженими спускаються на ліфті в укриття під час повітряної тривоги в Одесі,22 серпня 2022 р.

Найскладніше ускладнення під час пологів — акушерська кровотеча. Вона масивна, виникає до або невдовзі після пологів і є однією з основних причин материнської смертності. Причини різні, основна — маткова атонія або її неспроможність нормально скорочуватися.

«Попри всі блага цивілізації, доступ до сучасних технологій, донорської крові, постійні навчання лікарів запобігати таким ситуаціям, кровотеча досі може спричинити втрату матки, бо це єдиний шанс її зупинити й урятувати життя матері, коли всі інші варіанти вичерпані. Статистично щороку у світі трапляється близько 14 млн кровотеч. І це призводить до 140 тисяч летальних наслідків», — каже Павлова.

Окрім складнощів вагітності й пологів, є ще трагічний досвід втрати вагітності, який завдає важкої травми і тілу, і психіці. Лікарка наголошує, що репродуктивні втрати трапляються на будь-яких термінах вагітності. Це горе.

Допомогти впоратися з цим може перинатальний психолог або психіатр. А коли такі ситуації трапляються два-три чи більше разів, це підриває здоров'я жінки.

Довготривалі наслідки вагітності й пологів

Чи можуть ускладнення чи особливості виношування й народження дитини мати тривалі наслідки? Звичайно. Будь-який з уже згаданих станів.

Фото: EPA/UPG Мати з передчасно народженим немовлям у відділенні дитячої лікарні у Будапешті

Гестаційний діабет і підвищення тиску під час вагітності підвищують ризики діабету й серцево-судинних хвороб надалі.

Як сказано в статті Гарвардської медичної школи, виношування дитини й народження і природним шляхом, і за допомогою кесаревого розтину можуть спричинити навантаження на м’язи, зв’язки й нерви, які відповідають за сексуальну функцію, контроль сечового міхура й кишківника.

Хоча генетика, безумовно, відіграє роль, сама вагітність може стати причиною таких проблем, як біль у тазовій ділянці, протікання сечі або калу, а також опущення або випинання тазових органів, відоме як пролапс органів таза. Ризик цих проблем зростає з кількістю дітей, яких ви народили, особливо природно, а також залежить від їхньої ваги при народженні.

Описані ситуації вказані не для того, щоб налякати. Зовсім не обов'язково, що саме у вас буде геморой чи випадіння матки. Та важливо розуміти: якщо складна ситуація все ж виникла, ви геть не єдина жінка, яка з цим зустрічається. Просто деякі ситуації звикли замовчувати. Але сучасна медицина багато з чим може допомогти.