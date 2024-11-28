Навіть 5 хвилин корисні: дієтолог пояснив, чому важливо погуляти після святкових посиденьок з їжею

Коротка прогулянка після їжі може допомогти уникнути післясвяткової втоми та сприяти здоровим звичкам після застілля.

Ходьба після прийому їжі може підвищити рівень енергії, покращити травлення та нормалізувати рівень цукру в крові, розповів Ніколас Фішер, дипломований дієтолог із медичної організації США MedStar Health виданню Business Insider.

Коротка прогулянка — вдалий спосіб залишатися активними, насолоджуючись ситнішою святковою їжею, особливо коли в холодні та темні місяці ми часто ведемо менш рухливий спосіб життя.

«Ви стимулюєте кровообіг і даєте тілу можливість краще засвоювати поживні речовини. Якщо весь день сидіти на дивані, ви, ймовірно, відчуватимете скутість і втому. Але якщо піднятися і прогулятися, тіло буде більш готовим до руху», — сказав Фішер.

Навіть 5 хвилин ходьби можуть принести значну користь. Дієтолог наголошує, що не обов’язково долати кілометри після святкової вечері, щоб отримати користь від прогулянки.

«Почніть із того, що вам під силу. Навіть п’ятихвилинна прогулянка — вже добре, а з часом можна збільшувати її тривалість», — зазначив Фішер.

Дослідження показують, що додаткові 500 кроків на день пов’язані з покращенням роботи серця та зниженням ризику деяких захворювань. Також не варто сприймати ходьбу як спосіб компенсувати переїдання — це має приносити задоволення, а не бути обов’язком.

«Люди повинні насолоджуватися цим часом — це лише одна така трапеза на весь рік», — каже Фішер про різдвяні святкування.

Почуття бадьорості та підвищена увага після прогулянки — стимул продовжувати рухатися протягом усього сезону. Це допоможе дотримуватися інших здорових звичок.

«Якщо у людей є регулярна звичка гуляти, зазвичай вони мають і інші корисні звички, які разом мають позитивний накопичувальний ефект», — підсумував Фішер.