Какао допомагає швидше оговтатися від стресу, навіть якщо ви їсте жирну їжу - дослідження

Какао може допомогти швидше оговтатися від фізіологічних наслідків стресу, попри їжу з високим вмістом жиру, яку людина може вживати, коли нервується.

Про це свідчить нове дослідження Університету Бірмінгема у Великобританії, повідомляє Medical news today.

Автори дослідження, опублікованого в Food & Function, раніше показали, що споживання жирної їжі може негативно вплинути на функцію судин і уповільнює постачання кисню до головного мозку під час стресових ситуацій, а також перешкоджає подальшому відновленню організму.

Какао містить флаванол (епікатехін), який розслаблює шар ендотеліальних клітин кровоносних судин, покращуючи їхню функцію та знижує артеріальний тиск, підвищення якого є звичайною реакцією на стрес. Споживання цього напою пов’язане з кращою реакцією на стрес.

Для дослідження вчені залучили 23 молодих здорових чоловіків і жінок. Кожен вживав їжу з високим вмістом жиру та запивав її напоєм з какао з високим або низьким вмістом епікатехіну.

Все це відбувалося за півтори години до виконання 8-хвилинного завдання на психічний стрес. Дослідники оцінювали стан кровоносних судин людей на початку випробування, а потім через 30 і 90 хвилин після стресового завдання.

У членів групи, яка вживала какао з високим вмістом епікатехіну, стан судин був кращим вже через 30 хвилин, і він вже значно покращився через 90 хвилин, що вказує на швидше відновлення після наслідків стресу.

Дослідники також вимірювали інші наслідки стресу, зокрема префронтальну коркову оксигенацію, кровообіг передпліччя, артеріальний тиск, серцево-судинну діяльність, діаметр загальної сонної артерії та кровотік, а також враховували настрій. Після цих вимірювань не було виявлено відмінностей між групами.

Мішель Рутенштейн, профілактична кардіологиня-дієтологиня і експертка із здоров’я серця в Entirely Nourished, яка не брала участі в дослідженні, заявила, що флаваноли какао можуть допомогти скоротити час відновлення після стресу, незалежно від вживання жирної їжі через їхню здатність підвищувати рівень оксиду азоту, який покращує функцію судин.

«Флаваноли, — пояснила Роутенштейн, — це тип флавоноїдів, група рослинних сполук, відомих своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями. Інші джерела флаванолів включають зелений чай, шкірку яблук, ягоди та виноград».

Автори дослідження зазначають, що людина може споживати 5,5 столових ложок необробленого какао, 2 чашки зеленого чаю або 300 грамів ягід, щоб отримати таку ж кількість корисних флаванолів, як і в дослідженні.

«Ми б не заохочували людей їсти жирну їжу через стрес, але в ситуаціях, коли це трапляється, у вас є додаткова дієтична стратегія, яку ви можете використовувати, щоб пом’якшити ці наслідки», — радить авторка дослідження, докторка філософії, викладачка наук про харчування в Університеті Бірмінгема Катаріна Рендейро.