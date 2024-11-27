НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів

Про це під час брифінгу за результатами моніторингу у першому півріччі 2024 року повідомила журналістам голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак, передає з місця зустрічі кореспондентка LB.ua.

Якщо медзаклад не має пакету на пологи, це означає, що там немає мінімально потрібних умов для цього. У чотирьох лікарнях області так приймали пологи у:

Переяславській (67 пологів),

Яготинській (42),

Кагарлицькій (15),

та Обухівській (4).

Зокрема у трьох із них робили кесарські розтини – 22 у Переяславській, 9 в Яготинській, і 6 – у Кагарлицькій.

Моніторинг виявив 11 пологових, де робили забагато кесарських розтинів жінкам (поза 30%). Це:

Вишгородська центральна райлікарня (35%),

Київський міський пологовий 5 (34%),

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини (34%),

Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування (34%),

Броварська багатопрофільна лікарня (34%),

Білоцерківська центральна райлікарня (34%),

Ірпінська центральна райлікарня (34%),

Київський міський пологовий 1 (31%),

Київський міський пологовий будинок 3 (31%),

Київський міський центр “Академія здоровя людини” (31%),

Білоцерківський пологовий будинок (31%).

“У 2024 році Переяслівська лікарня без пакету пологів приймала 67 пологів, з них 22 – кесарських розтини. Чому 33% кесарських? Бо це “компенсація” за те, що в них немає [достатньо] пологів”, – сказала Гусак.

До того ж, у таких закладах приймали пологи у складних неонатальних випадках, хоча по правилах мали б перескеровувати таких жінок у більш спеціалізовані заклади для допомоги вагітній мамі і дитині.

Місцева журналістка запитала, чи може НСЗУ знизити свої вимоги по мінімально потрібній для контрактування кількості пологів, аби в Переяславі не закривали пологове відділення і його фінансувала держава.

На цьому прикладі Гусак пояснює, чому НСЗУ вимагає мінімальну кількість пологів на рік та інші умови, аби пологове відділення отримало договір: “Тобто логіка така, що якщо менше українців народжується, ми мали б зменшувати мінімальний показник пологів, бо не вистачає пологів, щоб працювало відділення? Наша логіка інша. Логіка – в безпеці жінки і дитини, яка там народжується (Заклад, який має менш ніж 400-500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини – ось чому, LB.ua). Є пологові, які мають в невеличкій лікарні на Чернігівщині 1 пологи на тиждень. І благають не закривати пологове. Але коли команда приймає одні пологи на тиждень, там страшно народжувати”.

У відповідь на запитання LB.ua про високий відсоток кесарських розтинів в пологових області директорка департаменту охорони здоровя Київської ОВА Любов Крикливець сказала, що вони проводять аналіз за цими результатами моніторингу, переглянули уже на рівні області маршрути надання пологової допомоги, аби ті породіллі, які мають ризики, потрапляли у ті лікарні, де є відповідні фахівці і обладнання. Також вона запевнила, що відсотки кесарських розтинів у пологових області уже поменшали.

Голова НСЗУ також уточнила, що НСЗУ не планує контрактувати лікарні, які мають понад 25% кесарських розтинів, на 2025 рік. Наразі список лікарень, які увійдуть у контрактування на наступний рік, ще невідомий.

Також Гусак пояснює, що без концентрації медпослуг держава не досягне фінансової спроможності гарантувати безоплатність пологів. Адже якщо пологів замало, одні в такому відділенні коштуватимуть як у приватній лікарні:

“Давайте казати чесно: оскільки пологів там замало, вони не заробляють кошти, бо ми платимо виключно за кількість пологів, і зарплата таких лікарів фактично мінімально. Коли жінка потрапляє в цю лікарню, чим компенсує [свою маленьку зарплату] тоді лікар? Вимаганням коштів з пацієнтки. А потім коли НСЗУ каже, що це не ОК, що кажуть лікарі? Ми будемо перекривати дорогу, піднімати народних депутатів, бо хтось вирішив закривати лікарню”.

Як приклад правильного рішення, НСЗУ наводить пологове відділення у Кагарлику. У першому півріччі 2024 року там прийняли 17 пологів, із них – 7 кесарських розтинів. Після роботи з обласним департаментом здоров’я і місцевою владою відділення там уже немає.

Фастівська та Васильківська багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування не мали зауважень по пологах. З обласним перинатальним центром раніше розривали договір до усунення порушень. Їх уже виправили.