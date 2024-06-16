Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне

Відповідаємо й ілюструємо скринами. На жаль, поки що людині без специфічних знань навігація системою нагадує хитросплетіння з кнопок і професійних термінів. Ми спробуємо подати базу. Для цього використовуємо гід Програмою медичних гарантій від Національної служби здоров’я та дашборди офіційних служб.

— Усе своє доросле життя я намагаюся послуговуватися приватною медициною. Не лише через комфорт. Головне — через її зрозумілість. Нещодавно звернула увагу на рекламні щити про те, що певні аналізи можуть покривати коштом НСЗУ. Тоді вирішила, що, можливо, я раніше була недостатньо наполеглива й варто розібратися з державною системою медицини. Зайшла на сайт НСЗУ — і вийшла. Бо було відчуття, що ще трохи — й можу зламати мізки, настільки заплутано все організовано. Чи є зрозуміла система знайомства з державною медициною, де доступною мовою були б прописані кроки, як людина може скористатися її послугами? Навіть елементарний перший крок «знайти сімейного лікаря» — де саме його шукати?

Перше запитання в цій рубриці ставить Анна Чаплигіна , експертка з етикету та моделювання поведінки:

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Фото: gylyajpole.city Пацієнтка на прийомі в сімейного лікаря.

Вхід у медсистему

Вхідною точкою медобслуговування держкоштом є декларація із сімейним лікарем. Без неї безоплатно вам буде доступний обмежений перелік послуг.

Тому крок 1, якщо ви його ще не зробили — оберіть собі лікаря й підпишіть з ним декларацію.

Як це зробити:

Попитати про хороших сімейників, які ще мають місця, через сарафанне радіо. Тобто по знайомих, соцмережах, сусідах тощо. Якщо такий варіант не спрацював, є офіційний.

Заходите на дашборд НСЗУ, обираєте в лівому меню потрібні вам фільтри: місто, район, можна навіть конкретний медзаклад. Або от хочу тільки в приватників обслуговуватися за держкошт. Покажу на прикладі Вишгорода, де живу:

Фото: Скриншот із дашборда НСЗУ Фільтрами можна обрати доступних у вашому місті лікарів

Є місця в оцих лікарів, можна їх погуглити. Тоді телефонуєте в заклад, кажете, що хочете укласти декларацію з таким-то лікарем, записуєтеся на прийом і знайомство.

Як дізнатися, що лікар якісний і не призначить фуфломіцинів? На жаль, немає зрозумілої системи, що дозволить онлайн побачити якість лікаря за рейтингом.

На старті реформи радили орієнтуватися на кількість підписаних декларацій. Мовляв, популярніший лікар імовірніше хороший.

Можна гуглити, чи вподобаний фахівець має додаткові професійні активності, участь у професійних конференціях, навчаннях, школах тощо.

Якщо захочете змінити сімейного лікаря, просто підпишете декларацію з новим — система автоматично розірве угоду з попереднім. Ніякі заяви нести не треба.

Фото: EPA/UPG Covid-19 вдома, Київ, 20 квітня 2021 р. Візит лікаря до літньої пацієнтки й вакцинація противдома, Київ, 20 квітня 2021 р.

Що робить сімейний лікар

Основу всього, що вам потрібно в медсистемі. Ви можете звертатися до нього скільки завгодно разів. Жодних обмежень числа візитів на місяць / рік немає. Але є здоровий глузд.

Якщо гостро необхідна меддопомога о 10-й вечора, це вже до швидкої. Лікар не зобов’язаний так пізно бігти до вас чи бути на телефоні й кидати всі домашні справи. Хіба маєте особисту домовленість у конкретному випадку чи стані.

В обов’язки сімейного лікаря, за договором з державою, входять, окрім прийомів і лікування найпоширеніших станів, обстеженння:

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою; Загальний аналіз сечі; Глюкоза в цільній крові; Холестерин загальний; Швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С; Тест на антиген SARS-CoV-2.

Фото: EPA/UPG

Усе це безкоштовно для пацієнта й оплачено медикам державою. Так само сімейний лікар виконує обов’язкові профогляди й аналізи для груп ри﻿зику.

Щороку:

Цукровий діабет: 45 років і старші, усі в разі факторів ризику; ВІЛ: 14 років і старші; Туберкульоз: усі в разі факторів ризику.

Раз на два роки:

Рак молочної залози: 50–69 років, із 40 — у разі факторів ризику. Раз на один-два роки залежно від факторів ризику; Гіпертонічна хвороба й інші серцево-судинні захворювання — жінки 50 років і старші, чоловіки 40 років і старші; Колоректальний рак: жінки і чоловіки старші 50 років; Рак передміхурової залози: зі 40 років залежно від ступеня ризику.

Також сімейний лікар може провести електрокардіографію, пікфлуометрію, спірометрію, отоскопію, офтальмоскопію та вимірювання гостроти зору.

Якщо потрібні інші дослідження, він видає направлення на додаткові обстеження або на консультацію до лікаря-спеціаліста.

Фото: Макс Требухов Лікар виїзної бригади Олексій Кохан проводить УЗД щитовидної залози пацієнтці.

Наприклад, у закладах, які мають договір на пакет «Інструментальні та ендоскопічні дослідження для ранньої діагностики новоутворень», за направленням безоплатно роблять:

мамографію людям 40+ років;

гістероскопію людям 50+ років;

езофагогастродуоденоскопію — теж 50+;

колоноскопію — 40+;

цистоскопію — від 50+;

бронхоскопію — від 50.

При цьому безоплатно мають забезпечити місцевою або загальною анестезією для ендоскопічного дослідження. Такі направлення може видати і лікуючий лікар, головне — щоб він був у системі НСЗУ.

Також сімейний лікар виписує рецепти за програмою «Доступні ліки» для серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легень, цукрового діабету, а також на основі призначення лікаря-спеціаліста виписує рецепти на інсуліни, ліки при розладах психіки, поведінки й епілепсії, хворобі Паркінсона, паліативному стані.

Отримати ліки можна в аптеках, які уклали договір з Національною службою здоров’я України.

Фото: EPA/UPG

Знайти їх зручно через чатбот «Спитай Гриця». Він ще є у вайбері. Або можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Де можна зробити безоплатно аналізи, зокрема в приватників

У 2024 році НСЗУ уклала договори з чотирма приватними медлабораторіями: «Ескулаб», CSD, «Смартлаб» і «Сінево». Аби там зробити безоплатно аналізи, вам потрібне направлення або від сімейного лікаря, або від лікуючого, який є в системі НСЗУ.

Здебільшого безоплатні аналізи у приватних лабораторіях передбачені за пакетом вторинної медичної допомоги «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». Наприклад, мова про розгорнутий аналіз крові, біохімічний, онкомаркери, рівня вітаміну D, печінкових проб тощо. Повний список аналізів є на сайті НСЗУ.

У Києві 76 місць мають пакет. Серед 11 приватних є «Сінево», наприклад. Утім не всі, хто тут, роблять аналізи. Тож теж слід перевірити.

Скерувати на додаткові аналізи може і сімейний лікар, і вузькопрофільний. Важливо, аби вони були в системі НСЗУ. Якщо просто прийдете до приватного гінеколога, який не має контракту з НСЗУ, його направлення не дасть вам безоплатних аналізів.

Аби потрапити до вузькопрофільного лікаря за держкошт, необхідне направлення сімейного лікаря.

Чи до всіх вузьких фахівців потрібне направлення сімейника?

Ні. Звертатися без направлення можна до:

акушера-гінеколога, гінеколога дитячого й підліткового;

психіатра, дитячого зокрема;

нарколога;

фтизіатра;

до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під меднаглядом;

у невідкладному стані.

Фото: adonis.com.ua Акушер-гінеколог проводить УЗД під час консультації

Як знайти вузькопрофільного лікаря?

На жаль, на дашбордах НСЗУ немає фільтрів за спеціальностями, як у сімейній медицині. Ви можете подивитися, які медзаклади мають договір за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», а потім гуглити, чи є там потрібний вам фах і який лікар.

У Києві це зручно робити через Helsi. Там є система фільтрів, за якою можна вибрати, хто з лікарів потрібної спеціальності може прийняти за договором з НСЗУ, тобто безоплатно для вас. От на скрині обрано Оболонський район, з фільтрами роботи з НСЗУ та направленням. Є сім лікарів.

Записатися за направленням або самозверненням до перелічених лікарів можна онлайн, на прийом прийти на домовлений час і не висиджувати в живих чергах.

Під час прийому лікар погасить направлення через код. Доплачувати, благодійних внесків не треба. Користувалася особисто.

Знову ж таки, якщо хочете на консультацію до приватного лікаря, можна обрати додатковий фільтр. Наприклад, є такий один приватний лор у Києві.

Якщо треба до лікарні в стаціонар

Якщо звернення планове, необідне скерування від сімейного або лікуючого лікаря.

Якщо термінове — нічого не треба. Приїжджаєте самі або через швидку.

Наприклад, коли захворіла донька і ми бачили, що самі не даємо ради амбулаторно з допомогою педіатрів, сіли о 22-й в авто і самі рушили до інфекційного відділення. Нас оглянули й госпіталізували. Прописка тут також не грає ролі.

Держава оплачує лікарні за кількість наданих послуг. Тому лікарні навіть вигідно, аби вона була в кращому рейтингу й приїжджало більше пацієнтів.

Фото: EPA/UPG Медпрацівник транспортує пацієнта з кисневою подушкою в інфекційному відділенні лікарні Києва.

Хто платить за ліки, аналізи?

Коли вас госпіталізують, держава оплачує лікування повністю, від витратних матеріалів до ліків.

Коли лежали з донькою в державному інфекційному стаціонарі, там було все, включно з дитячим антибіотиком у солодкому сиропі.

Тому якщо вам дають кілометрові списки препаратів, які нібито треба купити, бо немає, не бійтеся запитати, чому немає? Не бійтеся перевірити наявність.

Це можна зробити за допомогою сайту Медичних закупівель або чатбота — дивитеся за фільтрами, чи є конкретний препарат у конкретній лікарні та скільки його.

Перелік ліків, які закуповує МОЗ, можна переглянути тут.

Список ліків з Національного переліку основних лікарських засобів.

Вимога лікарні до пацієнта придбати щось із цього переліку за власні кошти неправомірна, і пацієнт має право подати скаргу.

Якщо вам продовжують казати, що офіційна електронна інформація — брехня і ліків немає, зверніться до головного лікаря і на гарячу лінію НСЗУ.

Якщо ви коректно зайшли в систему — з направленням, то лабораторні й інструментальні дослідження за договором з НСЗУ для вас безоплатні. Як і хірургічні операції.

Фото: EPA/UPG

Витратні матеріали для лабораторних й інструментальних досліджень, наприклад, рентген-плівка, а також для проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах повинні бути безоплатними в рамках пакету.

Важливий момент: якщо когось з ваших близьких спіткав інсульт або інфаркт, перевірте, чи має лікарня, куди госпіталізували людину, договір з НСЗУ.

Якщо не має, це означає, що держава там лікування інсульту або інфаркту не покриває і з вас можуть вимагати гроші за обстеження, ліки, аналізи тощо.

Наприклад, у Києві є 17 місць, які лікують інсульт держкоштом, і п'ять, де лікують інфаркт. Жодного приватного закладу, який надає безоплатно таке лікування за договором з державою.

Послуги

Пологи за пакетом можна отримати і за направленням, і зі самозверненням.

Безоплатно пологи приймає чергова акушерська бригада, вона повинна забезпечити умови для партнерських вагінальних пологів. У разі ускладнень робить плановий чи ургентний кесарів розтин.

Якщо хочете конкретного лікаря, заклад може запропонувати це як додаткову платну послугу.

Під час пологів безоплатними також є епідуральна аналгезія чи анестезія, лабораторні й інструментальні дослідження, моніторинг стану роділлі й плода, породіллі й новонародженого; за потреби інтенсивна терапія, щеплення.

Фото: volynnews.com Луцький клінічний пологовий будинок

Онколікування

Хіміотерапія безоплатна в закладах, які мають відповідні договори з НСЗУ. Сюди ж входять потрібні обстеження й аналізи, зокрема МРТ і КТ, а також киснева підтримка, знеболення.

При радіологічному лікуванні для пацієнта безоплатні променева терапія, медвироби для неї та витратні матеріали, супровідна медикаментозна терапія.

Якщо в медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кіберніж, то променеву терапію із цим обладнанням також включають у безоплатну допомогу.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання — воно безоплатне й покривається пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»

Для таких випадків теж є приватні заклади. Оберіть відповідні фільтри — і побачите.

Зуби безоплатно лікують?

Є медзаклади, які мають договір на пакет стоматологічної допомоги дорослим і дітям. За ним, невідкладна стоматологічна є безоплатною в рамках пакету як дітям, так і дорослим, а планова (крім ортодонтичних процедур і протезування) — лише дітям до 18 років.

Лікування безпліддя, зокрема, через запліднення in vitro

Щоб скористатися послугою за держкошт, потрібне направлення від медзакладу, де є спеціальний мультидисциплінарний консиліум. Він скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій згідно з Програмою медгарантій.

Має бути діагноз жіночого або чоловічого безпліддя. Вік пацієнтки на момент початку циклу не повинен перевищувати 40 років.

Лікувати безпліддя можна в будь-якому закладі, який має на це договір з НСЗУ. І тут якраз більшість медзакладів — приватники.

У Києві, наприклад, усі шість місць для такого лікування — це приватна медицина.

Медзаклад гарантує конфіденційність лікування.

У всіх випадках вам слід користуватися дашбордом про укладені договори на обслуговування населення. А далі обирати групу послуг і дивитися, що конкретно підходить. Докладно про ці й інші послуги, від діалізу до психіатричної допомоги, можна почитати в гіді по Програмі медичних гарантій.