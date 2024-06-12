Чому чоловіки лисіють і які методи існують для профілактики та лікування: NYT

Ще до 50 років близько половини чоловіків матимуть якесь облисіння. І ще більше після. Генетика та гормони тут відіграють головну роль.

New York Times зробив огляд методів, які наразі у світі використовують для профілактики та лікування облисіння. LB.ua їх коротко переповідає.

Чому чоловіки лисіють

На середньостатистичній людській голові є близько 100 000 волосинок. Кожна пов’язана з фолікулом, який може тримати до 5 волосків. Ці фолікули мають власні стовбурові клітини і здатні відновлюватися.

Зазвичай, випадає волосся у чоловіків через збільшення ферменту в шкірі голови, який перетворює тестостерон у більш потужну форму – дигідротестостерон (ДГТ).

Чому в однієї людини може бути його більше, ніж в іншої, недостатньо ясно, але тут є генетичний компонент.

Занадто багато ДГТ у шкірі голови призводить до мініатюризації волосся, під час якого волосини та фолікули починають зменшуватися. Ось чому чоловіки часто мають тонше волосся або «пух» там, де лисіють.

Оскільки механізми облисіння до кінця незрозумілі, то й лікування та повернення волосся на голову досі «неідеальне», каже Араш Мостагімі, віце-президент з клінічних випробувань та інновацій у відділенні дерматології у Brigham and Women’s Hospital у Бостоні. Утім, є кілька речей, які можна зробити до чи вже після початку облисіння.

Насамперед – сходіть до дерматолога, ідеально – який спеціалізується на облисінні. Ліки загалом краще працюють на профілактику облисіння, аніж на повернення шевелюри. Чим раніше помітите проблему, і чим раніше лікар почне допомагати, тим більше волосся вдасться зберегти.

Ліки «першої лінії»

Зазвичай дерматологи радять два препарати, затверджені FDA – minoxidil (бренд Rogaine) та finasteride (Propecia). В Україні є препарати з обома діючими речовинами в аптеках.

Найвідомішим є міноксидил. Ліки працюють на ріст волосся, наносити треба хоча б шодня або двічі на день. Щоб відростити дорослі волосини, потрібно кілька місяців, але препарат діє не на всіх. І ще типовий нюанс для багатьох ліків: якщо пацієнт припинить приймати препарат, то втратить будь-які попередні досягнення, а його лінія волосся продовжуватиме відступати. Ще один варіант – міноксидил у таблетках. Це офлейбл-терапія, яку деякі дерматологи роками застосовують. Утім, такі таблетки викликають безладний ріст волосся, зокрема на бороді чи пахвах.

Фінастерид схвалений у формі таблеток від випадіння волосся у чоловіків за рецептом. Дослідження показали, що більшість чоловіків, які використовували фінастерид, зберегли або покращили покриття волосся протягом п’яти років.

Порівнювати фінастерид з міноксидилом складно, оскільки дослідження часто вимірюють результати по-різному. Міноксидил отримав кращі оцінки для відновлення росту волосся, тоді як фінастерид, за словами доктора Мостагімі, часто вважають кращим для його збереження.

Але немає причин обмежувати себе. Комбіноване лікування діє краще, ніж будь-що окремо.

«Друга лінія» терапії

Є кілька інших варіантів, але експерти кажуть, що вони не є самостійними методами і повинні використовуватися разом з ліками.

Ін’єкції збагаченої тромбоцитами плазми (P.R.P.). У пацієнта беруть кров, плазму відокремлюють і вводять назад у шкіру голови. Це дорого. В Україні, судячи з сайтів клінік, це орієнтовно 200 доларів за сеанс. Пацієнти зазвичай проходять три-чотири первинні сеанси, а потім підтримують сеанси щомісяця. Нещодавній мета-аналіз виснував, що P.R.P. багатообіцяюче для деяких пацієнтів, але важко сказати це з упевненістю, оскільки всі дослідження проводили по-різному. Терапія лазерним світлом низького рівня — часто у формі шоломів або гребінців. Хоча є деякі докази того, що стимуляція шкіри голови за допомогою цих пристроїв може допомогти відростити волосся, вони можуть бути дорогими (до 2500 доларів у США коштує, наприклад). Більше того, споживачам може бути важко відрізнити законні медичні пристрої від шахрайства. І їх слід розглядати лише як доповнення до іншої терапії.

Пересадка волосся

Деякі дерматологи вважають пересадку волосся золотим стандартом його відновлення. Лікарі кажуть, що за останні 25 років ця технологія просунулася далеко вперед. Під час пересадки волосяні фолікули видаляють з одного місця і переміщують туди, де це необхідно. Наприклад, смужку з потилиці. Але не все так просто: