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Moderna поєднала в одній вакцині захист і від грипу, і від ковіду: крім зручності, у вчених є ще одна надія

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що поєднала в одному уколі захист і від грипу, і від ковіду. Ця вакцина уже пройшла важливу частину наукової перевірки на фінальній стадії.

Moderna поєднала в одній вакцині захист і від грипу, і від ковіду: крім зручності, у вчених є ще одна надія
Фото: armyinform.com.ua

Третя фаза випробувань свідчить, шо вакцина дає організму захисні антитіла. І робить це так ефективно, як кожна з вакцин окремо. Це простіше та зручніше, заявляє Модерна, пише ВВС.

Виконавчий директор компанії Стівен Бенсел сподівається, що мРНК-вакцина стане широко доступною у 2026-му, або ще у 2025-му році.

«Це вперше в світі компанія змогла показати позитивні результати в третій фазі клінічних досліджень, поєднуючи в одній дозі вакцини від грипу та ковіду», – додав Бенсел. 

Його конкуренти, які теж мають свої вакцини від ковіду, Pfizer-BioNTech, тестують схожу мРНК-вакцину 2в1 – теж проти грипу і ковіду.

Вчені сподіваються, що мРНК вакцини будуть швидше виготовляти та оновлювати, ніж ті, що зараз використовують проти грипу, і що вони краще відповідатимуть штамам, що постійно змінюються.

У клінічному дослідженні Moderna, mRNA-1083 укол давав сильнішу імунну відповідь у порівнянні з ліцензованими уже вакцинами. І ця відповідь була навіть кращою за Spikevax (вакцина проти ковіду компанії).

Можливо, справа в тому, що нову комбіновану вакцину створили для більш «свіжих» варіантів коронавірусу, які циркулюють у світі, припускає Бенсел.

Результати показали дані 8000 волонтерів – половина віком 50+, половина – 65+. Moderna каже, що орієнтувалася саме на старших людей, оскільки їм найбільш ймовірно треба буде робити ревакцинацію проти ковіду. Але в планах запропонувати поєднання вакцин і молодшим.

Наразі всі побічні ефекти були загалом помірні – незначний біль у місці уколу, трошки більша втома – як зазвичай після щеплень.

Професор Джон Трегонінг, імунолог з Імперського коледжу Лондона, сказав, що робота над подвійною вакциною є «багатообіцяючим напрямком руху», але науковий світ чекає повних даних для ретельного вивчення.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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