Не лише лікарів, а й медсестер, прибиральниць, працівників буфету та адміністраторів. Її створив французький митець JR в межах свого глобального проєкту Inside Out.

Про це пише DTF Magazine.

Це колаборація митця з французькою асоціацією Ukraine CombArt, що підтримує українські ініціативи, — спільну інсталяцію присвятили працівникам лікарні.

Фото: dtf magazine Фотоінсталяція зі світлинами 150 працівників Павлівської психіатричної лікарні

Франко-український режисер та президент Ukraine CombArt Артем Юрченко каже, що проєкт прагне підвищити обізнаність міжнародної спільноти щодо психологічних наслідків повномасштабної війни в Україні, і «привернути увагу до потреб українців у реабілітації та потреб медзакладів, зокрема самої «Павлівської лікарні».

«У лікарні працює приблизно 1500 людей, кожен із них виконує важливу функцію і залишається на своєму місці попри війну і втому, – розповідає Юрченко. – Створюючи проєкт, я зрозумів, що ця лікарня — живий організм, який функціонує, розвивається і допомагає тисячам людей».

За допомогою ініціативи команда хоче звернути увагу і на проблеми в українській медсфері та знайти фінансування для модернізації окремих відділень лікарні імені Павлова та програм психологічної допомоги.

За словами Юрченка, надалі проєкт із портретами медпрацівників «Павлівської лікарні» також планують представити «на фасаді однієї з найбільших лікарень Парижа», якої саме — поки не розкривають.

Фото: dtf magazine Така ж інсталяція планується з українськими медиками Павлівки і в Парижі

JR запустив проєкт Inside Out 2010 року. Фотографи у будь-якому куточку світу могли відправити йому свої роботи та заручитися підтримкою — від поради щодо ідеї до грошей на її реалізацію.

Серії фотографій Inside Out зазвичай розміщують у форматі колажу з чорно-білих портретів у громадських місцях. Inside Out називають «платформою, що допомагає спільнотам відстоювати те, у що вірять, та запускати глобальні зміни на місцевому рівні». Загалом за час існування проєкту у ньому взяло участь більш ніж півмільйона людей із понад 150 країн та територій.