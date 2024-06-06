У Києво-Печерській лаврі розпочався новий сезон археологічних розкопок

Цього року заплановано закінчити вивчення унікального склоробного комплексу, який в 1951 році знайшов Володимир Богусевич.

У Києво-Печерській лаврі, у Митрополичому саду, розпочались нові науково-дослідні роботи на місці склоробної майстерні кінця XI - початку XII ст. Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“У 2023 році на території Митрополичого саду знайшли двоярусну споруду, у якій, скоріш за все, проживали майстри цього виробничого комплексу. Першими з них були візантійці, які мали власні секрети з виготовлення скла. Майстерня, облаштована для оздоблення Успенського собору, спеціалізувалася на створенні смальти. З неї зокрема викладали дивовижні мозаїки”, - нагадали в міністерстві.

Кандидат історичних наук Сергій Тараненко зазначив, що цього року заплановано закінчити вивчення унікального склоробного комплексу, який в 1951 році знайшов Володимир Богусевич.

Розкопки проводяться у співпраці з Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка та КНУ ім. Шевченка. Всі предмети та колекції, знайдені під час проведення робіт, передадуть на постійне зберігання до відділу науково-фондової роботи Заповідника.