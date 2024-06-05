Російські окупанти атакували 5 громад Сумщини

За день у області пролунало 48 вибухів.

Сьогодні, 5 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 48 вибухів.

Білопільську громаду окупанти атакували артилерією, гранатометами та дронами.

По Великописарівській та Краснопільській громадам росіяни били артилерією, мінометами та безпілотниками.

Також БпЛА ворог атакував і Новослобідську громаду.

По Хотінській громаді російські військові вдарили з міномету.