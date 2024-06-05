Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Посольство США в Україні попередило чоловіків з двома паспортами про неможливість виїзду
Посольство США в Україні попередило чоловіків з двома паспортами про неможливість виїзду
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Партнерський репортаж«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти атакували 5 громад Сумщини

За день у області пролунало 48 вибухів.

Російські окупанти атакували 5 громад Сумщини
Російські окупанти атакували 5 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 5 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 48 вибухів. 

Білопільську громаду окупанти атакували артилерією, гранатометами та дронами.

Підписуйтесь на наш Google News

По Великописарівській та Краснопільській громадам росіяни били артилерією, мінометами та безпілотниками.

Також БпЛА ворог атакував і Новослобідську громаду.

По Хотінській громаді російські військові вдарили з міномету.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies