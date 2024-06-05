Укренерго запровадило аварійні відключення у 12 областях

Сьогодні ввечері, з 20:40, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення у 12 областях.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Через перевищення лімітів споживання "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій і Кіровоградській областях.
Через це можливі перерви у енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
Аварійні відключення скасують після входження областей у визначені для них ліміти споживання.
- "Укренерго" повідомило про ліміти на електроенергію в усіх областях України упродовж 6 червня.