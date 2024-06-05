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Укренерго запровадило аварійні відключення у 12 областях

Відключення запроваджені через перевищення лімітів споживання.

Укренерго запровадило аварійні відключення у 12 областях
Укренерго запровадило аварійні відключення у 12 областях (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні ввечері, з 20:40, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення у 12 областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Через перевищення лімітів споживання "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій і Кіровоградській областях.

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Через це можливі перерви у енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Аварійні відключення скасують після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

Фото: Укренерго

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