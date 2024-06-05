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Завтра упродовж доби діятимуть ліміти на електроенергію, – Укренерго

Дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби.

Завтра упродовж доби діятимуть ліміти на електроенергію, – Укренерго
Фото: EPA/UPG

"Укренерго" повідомило про ліміти на електроенергію в усіх областях України упродовж 6 червня.

Про це ідеться на сторінці енергетичної компанії у соцмережах.

Завтра, 6 червня, протягом усієї доби діятимуть ліміти на електроенергію в усіх областях України. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00

﻿﻿"Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів", – ідеться у повідомленні.

Фото: Укренерго

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