Завтра упродовж доби діятимуть ліміти на електроенергію, – Укренерго

"Укренерго" повідомило про ліміти на електроенергію в усіх областях України упродовж 6 червня.

Про це ідеться на сторінці енергетичної компанії у соцмережах.

Завтра, 6 червня, протягом усієї доби діятимуть ліміти на електроенергію в усіх областях України. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00

﻿﻿"Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів", – ідеться у повідомленні.