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СБУ викрила нові схеми виїзду ухилянтів за кордон

Серед організаторів — посадовець місцевого підрозділу ДПСУ.

СБУ викрила нові схеми виїзду ухилянтів за кордон
затримання ухилянтів
Фото: СБУ

Співробітники СБУ заблокували ще три "схеми для ухилянтів" у Вінницькій та Закарпатській областях. Серез організаторів — посадовець місцевого підрозділу ДПСУ на Вінничині та місцеві "ділки" із Закарпаття.

"Служба безпеки нейтралізувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано організаторів незаконної діяльності", ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Фото: СБУ

"Ціна питання" коливалася від 6,5 до 9 тисяч доларів. Вартість "послуг" залежала від терміновості втечі та її способу. "Ділки" допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Зокрема, у Вінницькій області затримано посадовця місцевого підрозділу Державної прикордонної служби. За гроші він допомагав ухилянтам нелегально потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

Для конспірації фігурант використовував власний криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів.

У Закарпатській області ліквідовано два канали незаконної міграції до Євросоюзу. 

Один з "трафіків" організували двоє місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до ЄС через прикордонну річку. Для транспортування клієнтів використовували надувний човен, який ділки спеціально придбали для нелегального бізнесу.

Іншу "схему" організувала мешканка Хустського району. Залучивши до "справи" двох спільників, жінка виводила потенційних призовників через маловідомі тропи.

Фото: СБУ

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Затриманим організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. 

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