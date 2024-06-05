На Херсонщині окупанти атакували цивільних під час видачі гуманітарної допомоги

Російські військові завдали удару по селі Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
"Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років", — зазначається у повідомленні.
Потерпілих доставили до медзакладу.
- Росіяни майже щодня атакують правобережжя Херсонщини і Херсон з тимчасово окупаованої частини лівобережжя Дніпра.
- 4 червня в Херсонській області внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще вісім поранені.
- Російська армія безуспішно намагається витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок на Придніпровському напрямку. Атаки російських загарбників зазнають невдач.