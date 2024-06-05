На Херсонщині окупанти атакували цивільних під час видачі гуманітарної допомоги

Російські військові завдали удару по селі Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років", — зазначається у повідомленні.

Потерпілих доставили до медзакладу.