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На Херсонщині окупанти атакували цивільних під час видачі гуманітарної допомоги

Постраждали двоє чоловіків.

На Херсонщині окупанти атакували цивільних під час видачі гуманітарної допомоги
Фото: Wikimapia

Російські військові завдали удару по селі Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років", — зазначається у повідомленні.

Потерпілих доставили до медзакладу.

  • Росіяни майже щодня атакують правобережжя Херсонщини і Херсон з тимчасово окупаованої частини лівобережжя Дніпра. 
  • 4 червня в Херсонській області внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще вісім поранені.
  • Російська армія безуспішно намагається витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок на Придніпровському напрямку. Атаки російських загарбників зазнають невдач.
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