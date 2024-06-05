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Болгарські прокурори приєдналися до розслідування воєнних злочинів вагнерівців в Україні

За цим фактом почали досудове провадження.

Болгарські прокурори приєдналися до розслідування воєнних злочинів вагнерівців в Україні
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Прокуратура Болгарії бере участь у розслідуванні ймовірних убивств військовополонених і цивільних громадян російськими силами на території Луганської і Донецької областей України в 2022 році. 

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ та прокуратуру міста Софії.

За цим фактом почали досудове провадження.

Про участь Болгарії в розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт формули миру президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості й переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.

Державне агентство національної безпеки Болгарії повідомило, що розслідування почали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської “ПВК Вагнер”.

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Болгарія підтримує створення міжнародного трибуналу з розслідування злочинів проти людяності й воєнних злочинів в Україні, а також Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії.

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