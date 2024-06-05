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Ситуація з електрикою цього тижня буде складною, – глава “Укренерго”

Володимир Кудрицький зазначив, що зміна лімітів можлива або за умови відновлення частини генерації, або при зниженні споживання.

Ситуація з електрикою цього тижня буде складною, – глава “Укренерго”
Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що з початку першого тижня червня ситуація в енергосистемі погіршилася через низку факторів, зокрема, високу температуру, атаку росіян та зменшення обсягів доступної генерації, передає Укрінформ. 

"Є декілька факторів. Перш за все, це досить висока температура, яка супроводжується збільшенням споживання електроенергії. Також остання атака ворога на теплові й гідроелектростанції зменшила і без того невеликі обсяги генерації, які зараз працюють в енергосистемі і яких й до того було недостатньо", – сказав Кудрицький в ефірі "Суспільного".

Крім того, через хмарність зменшилися обсяги генерації на сонячних електростанціях, а на атомній генерації триває планова ремонтна кампанія.

"Ситуація цього тижня буде складною. Єдине – на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше", – спрогнозував очільник Укренерго.

Кудрицький також пояснив, як встановлюються ліміти споживання для областей. 

"Ліміти визначаються від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитись й імпортуватися – стільки ми й розподіляємо між областями", – зазначив він.

За його словами, зміна лімітів можлива або за умови відновлення частини генерації, або при зниженні споживання.

  • Нещодавно заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що втрати української енергетики від ударів Росії перевищили мільярд доларів. Це понад 9,2 ГВт потужності. 
  • З 1 червня зріс тариф на електроенергію. Він становить 4,32 кВт/год незалежно від обсягу споживання. Передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць). При цьому "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.
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