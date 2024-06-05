Унаслідок обстрілів Харківщини поранено ще чотири людини

У Харківській області внаслідок обстрілів росіян вчора поранення отримали чотири людини ‒ дві жінки та два чоловіки.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Зокрема, у с. Кам'янка одна з постраждалих наступила на міну ПФМ-1 “пелюстка”.
У селі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено три будинки та автомобіль.
У селі Юрченкове горів будинок, господарча споруда та гараж, у селі Кучерівка ‒ кормоцех та господарчі споруди свиноферми.
У селі Зарічне на території бази відпочинку зайнялися три одноповерхові дерев'яні будинки.
На території області триває ліквідація 5 осередків лісових пожеж на загальній площі більше 3 тис. га.
- Унаслідок російських обстрілів Херсонської області учора одна людина загинула, вісім поранені.
- Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон.