Унаслідок обстрілів Харківщини поранено ще чотири людини

У Харківській області внаслідок обстрілів росіян вчора поранення отримали чотири людини ‒ дві жінки та два чоловіки.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, у с. Кам'янка одна з постраждалих наступила на міну ПФМ-1 “пелюстка”.

У селі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено три будинки та автомобіль.

У селі Юрченкове горів будинок, господарча споруда та гараж, у селі Кучерівка ‒ кормоцех та господарчі споруди свиноферми.

У селі Зарічне на території бази відпочинку зайнялися три одноповерхові дерев'яні будинки.

На території області триває ліквідація 5 осередків лісових пожеж на загальній площі більше 3 тис. га.