Що подивитися: 5 серіалів червня
Що подивитися: 5 серіалів червня
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
ГоловнаСуспільствоВійна

Добова кількість бойових зіткнень трохи зменшилася, але кількість обстрілів зросла майже у два рази

Добова кількість бойових зіткнень трохи зменшилася, але кількість обстрілів зросла майже у два рази
Фото: Генштаб

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. За добу було п'ять бойових зіткнень, бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку українська армія відбила 17 атак ворога у районі Синьківки, Берестового, Чернещини, Петропавлівки, Степової Новоселівки Харківської області, Невського і Стельмахівки Луганської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Сіверському напрямку захисники відбили дві атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев'ять атак противника в районах Калинівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. 

На Покровському напрямку захисники відбили 42 атаки окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, де ворог намагався вибити підрозділи за підтримки авіації.

"На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів у районі населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка", – сказав речник.

Там ворог вісім разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку окупанти здійснили вісім спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське, Костянтинівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку було сім бойових зіткнень в районі Малих Щербаків, Малої Токмачки, Новоданилівки і Роботиного.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра", – додав речник Генштабу.

На цьому напрямку ворог здійснив три атаки на позиції Сил оборони.

Загалом за добу було 110 бойових зіткнень, три ракетні удари із чотирма ракетами, 61 авіаудар, зокрема з 82 КАБами, понад 4000 обстрілів, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню.

  • Минулої доби кількість бойових зіткнень трохи знизилася порівняно з попередньою, коли їх було 137. Водночас майже у два рази зросла кількість обстрілів. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies