Добова кількість бойових зіткнень трохи зменшилася, але кількість обстрілів зросла майже у два рази

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. За добу було п'ять бойових зіткнень, бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку українська армія відбила 17 атак ворога у районі Синьківки, Берестового, Чернещини, Петропавлівки, Степової Новоселівки Харківської області, Невського і Стельмахівки Луганської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Сіверському напрямку захисники відбили дві атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев'ять атак противника в районах Калинівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Покровському напрямку захисники відбили 42 атаки окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, де ворог намагався вибити підрозділи за підтримки авіації.

"На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів у районі населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка", – сказав речник.

Там ворог вісім разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку окупанти здійснили вісім спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське, Костянтинівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку було сім бойових зіткнень в районі Малих Щербаків, Малої Токмачки, Новоданилівки і Роботиного.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра", – додав речник Генштабу.

На цьому напрямку ворог здійснив три атаки на позиції Сил оборони.

Загалом за добу було 110 бойових зіткнень, три ракетні удари із чотирма ракетами, 61 авіаудар, зокрема з 82 КАБами, понад 4000 обстрілів, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню.