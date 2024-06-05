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Росія вночі атакувала 27 безпілотниками. ППО збила 22 "шахеди" в п'яти областях

Ворог здійснив запуски з Криму та російського Курська.

У ніч на 5 червня російська армія атакувала Україну 27 ударними безпілотниками Shahed-131/136. Запуск відбувся з території окупованого Криму та російського Курська. 

Захисникам вдалося збити 22 БпЛА, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук. ППО працювала в декількох областях.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", – розповів Олещук. 

Захисники уночі збили 22 із 27 ударних безпілотників
Фото: Микола Олещук у Telegram
Захисники уночі збили 22 із 27 ударних безпілотників

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у Telegram, що в його області захисники збили чотири безпілотники: два у Криворізькому районі, один у районі Дніпра і ще один – у Нікопольському районі. 

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