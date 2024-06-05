Байден двічі зустрінеться із Зеленським упродовж 10 днів

Подвійна демонстрація підтримки на тлі відмови їхати на Глобальний саміт миру у Швейцарію.

Білий дім анонсував одразу дві двосторонні зустрічі президента США Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським.

Як пише Укрінформ з посиланням на заяву радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, спершу глави держав матимуть розмову під час проведення заходів у Франції на честь річниці висадки союзних сил в Нормандії. Там політики "обговорять стан справ в Україні та можливості для продовження й поглиблення підтримки з боку США".

А вже під час саміту "Великої сімки" в Італії 13-15 червня Байден та Зеленський знову зустрінуться з акцентом на діалозі щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Політичні коментатори стверджують, що такий крок має певним чином "компенсувати" та вгамувати критику щодо відмови Байдена від участі у Глобальному саміті миру в Швейцарії. Господар Білого дому замість цього поїде на передвиборчий захід за участі голлівудьских акторів.