Байден двічі зустрінеться із Зеленським упродовж 10 днів

Білий дім анонсував одразу дві двосторонні зустрічі президента США Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським.
Як пише Укрінформ з посиланням на заяву радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, спершу глави держав матимуть розмову під час проведення заходів у Франції на честь річниці висадки союзних сил в Нормандії. Там політики "обговорять стан справ в Україні та можливості для продовження й поглиблення підтримки з боку США".
А вже під час саміту "Великої сімки" в Італії 13-15 червня Байден та Зеленський знову зустрінуться з акцентом на діалозі щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
Політичні коментатори стверджують, що такий крок має певним чином "компенсувати" та вгамувати критику щодо відмови Байдена від участі у Глобальному саміті миру в Швейцарії. Господар Білого дому замість цього поїде на передвиборчий захід за участі голлівудьских акторів.
- США на Саміті миру представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник Джейк Салліван.
- До того, як стало відомо, хто представлятиме Штати на саміті, Зеленський говорив, що Путін особисто аплодуватиме Байдену, якщо той не приїде.