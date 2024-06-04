Головне за вівторок, 4 червня: засідання Ставки, артобстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, ситуація в енергетиці

Бойові дії на Донеччині, 64 бойових зіткнення з початку доби, ворожі обстріли, закон про англійську мову. Яким запам’ятається 832-й день повномасштабної війни.

Станом на 17.00 4 червня загальна кількість бойових зіткнень із початку доби зросла до 64.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, з території РФ ворог продовжує бити артилерією по прикордонню Сумщини та Чернігівщини.

На Покровському від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 16 штурмових дій окупантів. Ще 17 боїв тривають. Противник атакує за підтримки авіації. По Архангельському завдано удару трьома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував 10 НАРами.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 червня – в новині.

Після повернення в Україну із поїздки президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій заслухав доповіді Сирського, Умєрова, Камишіна, Баргилевича та голів прифронтових ОВА.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграмі. "Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках", – написав глава держави.

Також президенту доповіли міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін щодо боротьби з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами. Також говорили про розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ.

"Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", – зазначив Зеленський.

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Унаслідок російських атак Україна втратила вже дев'ять гігават потужності генерації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Станом на 14 травня у Державній інспекції енергонагляду повідомляли, що втрата потужностей складає вісім гігават. Таким чином, за попередні дні ворог знищив ще один ГВт.

Денис Шмигаль на засіданні уряду констатував, що ситуація в енергетиці дуже складна. "Наразі «Укренерго» знову вимушене вдаватися до планових вимкнень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – сказав він.

5 червня в українській енергосистемі прогнозують дефіцит електроенергії упродовж усієї доби.

Ліміти на споживання електроенергії для кожної області діятимуть із 00.00 по 24.00.

Для дотримання графіків обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень як для промислових, так і для побутових споживачів.

Оборонний комітет Верховної Ради хоче викликати представників Сухопутних військ для обговорення доцільності продовження строків оновлення даних в ТЦК та СП.

У парламенті вже зареєстрували проєкт закону про продовження оновлення персональних даних військовозобов’язаних після 18 липня. Комітет нацбезпеки та оборони на закритому засіданні цього тижня заслухає інформацію щодо процесу оновлення даних у ТЦК СП, повідомив у коментарі кореспондентці LB.ua член оборонного комітету, нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

"Ми, все ж таки, повинні викликати на закритий комітет представника Сухопутних військ, запитати у нього безпосередньо, чи потрібно подовжити відповідні терміни", – сказав він.

За словами Федієнка, найближче засідання комітету відбудеться цього тижня, після завершення засідань.

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт про застосування англійської мови, повідомив парламентар Ярослав Железняк у Telegram.

Документ закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також він визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

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Президент США Джо Байден озвучив своє бачення миру, коментуючи війну в Україні в інтерв’ю виданню TIME.

За словами Байдена, мир виглядає як гарантування того, що "Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО", - зауважив американський президент. Байден сказав, що Україна вже є частиною НАТО. "Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але ... я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТОїзацію України", - зазначив американський президент.

Очільник США додав, що коли був сенатором і віцепрезидентом, то відвідуючи Україну, відзначив високий рівень корупції і це була "обставина, яка дійсно все обтяжувала".

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