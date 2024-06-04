Україна втратила вже 9 ГВт потужності енергогенерації, – Шмигаль

Унаслідок російських атак Україна втратила вже дев'ять гігават потужності генерації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Станом на 14 травня у Державній інспекції енергонагляду повідомляли, що втрата потужностей складає вісім гігават. Таким чином, протягом попередніх днів ворог знищив ще один ГВт.
Денис Шмигаль на засіданні уряду констатував, що ситуація в енергетиці дуже складна.
"Наразі «Укренерго» знову вимушене вдаватися до планових вимкнень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – сказав він.
Уряд має стратегію відновлення:
- посилення ППО
- ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів
- децентралізація енергосистеми
- міжнародна підтримка та співробітництво
- енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії
1 червня Росія завдала прицільного удару по енергетиці України. Унаслідок атаки була пошкоджена ДніпроГЕС і дві ТЕС. Знову почалися аварійні, а не лише планові відключення світла.
Для порівняння, в 2022, коли Росія лише почала нищити українську енергетику, держава втратила три ГВт генерації, і вже це призвело до обмежень постачання по всій країні.