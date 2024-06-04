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Україна втратила вже 9 ГВт потужності енергогенерації, – Шмигаль

Станом на травень бракувало 8 ГВт.

Україна втратила вже 9 ГВт потужності енергогенерації, – Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Унаслідок російських атак Україна втратила вже дев'ять гігават потужності генерації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Станом на 14 травня у Державній інспекції енергонагляду повідомляли, що втрата потужностей складає вісім гігават. Таким чином, протягом попередніх днів ворог знищив ще один ГВт.

Денис Шмигаль на засіданні уряду констатував, що ситуація в енергетиці дуже складна. 

"Наразі «Укренерго» знову вимушене вдаватися до планових вимкнень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – сказав він.

Уряд має стратегію відновлення:

  • посилення ППО
  • ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів
  • децентралізація енергосистеми
  • міжнародна підтримка та співробітництво
  • енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії

1 червня Росія завдала прицільного удару по енергетиці України. Унаслідок атаки була пошкоджена ДніпроГЕС і дві ТЕС. Знову почалися аварійні, а не лише планові відключення світла.

Для порівняння, в 2022, коли Росія лише почала нищити українську енергетику, держава втратила три ГВт генерації, і вже це призвело до обмежень постачання по всій країні.

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