Україна втратила вже 9 ГВт потужності енергогенерації, – Шмигаль

Унаслідок російських атак Україна втратила вже дев'ять гігават потужності генерації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Станом на 14 травня у Державній інспекції енергонагляду повідомляли, що втрата потужностей складає вісім гігават. Таким чином, протягом попередніх днів ворог знищив ще один ГВт.

Денис Шмигаль на засіданні уряду констатував, що ситуація в енергетиці дуже складна.

"Наразі «Укренерго» знову вимушене вдаватися до планових вимкнень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – сказав він.

Уряд має стратегію відновлення:

посилення ППО

ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів

децентралізація енергосистеми

міжнародна підтримка та співробітництво

енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії

1 червня Росія завдала прицільного удару по енергетиці України. Унаслідок атаки була пошкоджена ДніпроГЕС і дві ТЕС. Знову почалися аварійні, а не лише планові відключення світла.

Для порівняння, в 2022, коли Росія лише почала нищити українську енергетику, держава втратила три ГВт генерації, і вже це призвело до обмежень постачання по всій країні.