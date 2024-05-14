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Остаточного рішення щодо підвищення тарифу на світло ще немає, триває обговорення

Голова Держенергонагляду повідомив, що торішнє здорожчання вартості електроенергії допомогло відновити втрачені три гігават потужностей. Після нещодавніх обстрілів треба відновити вже 8 ГВт. 

Остаточного рішення щодо підвищення тарифу на світло ще немає, триває обговорення
Олег Слободян, голова Державної інспекції енергетичного нагляду
Фото: скріншот

Остаточно рішення про здорожчання електроенергії для побутових споживачів ще не ухвалили. Точних розрахунків щодо підвищення тарифів поки немає.

Наразі проводять ці розрахунки. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Державної інспекції енергонагляду України Руслан Слободян. 

"Тариф на електроенергію в Україні наразі і в мирний час був найменший у Європі. Це спричиняло певне гальмування розвитку електроенергетики України навіть у мирний час, а зараз коли електроенергетика зазнала значних втрат в обладнанні, це стає стримуючим фактором для відновлювальних робіт", – сказав він.

Частково допомагає Фонд відновлення енергетики, але він не здатний повністю закрити всі потреби, тому, за словами Слободяна, потрібен внутрішній ресурс. 

Очільник Держенергонагляду додав, що торішнє підвищення тарифу на електроенергію дозволило підготуватися до осені та зими і відновити три ГВт енергогенеруючих потужностей. Зараз Україні треба відновити вже вісім гігават – після нових російських ударів.

Слободян також нагадав про необхідність ощадливо споживати енергію в пікові години з 9 до 11 години ранку і з 19 до 22 увечері.

  • 10 травня в Міненерго повідомили про обговорення підвищення тарифу на електроенергію
  • Торік з 1 червня тариф на світло зріс з 1,68 грн за кВт-год до 2,64 гривень. Ця вартість діятиме принаймні до 31 травня.
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