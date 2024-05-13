Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК за ухилення від сплати понад 1,2 млрд грн податків

Судитимуть посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, які вносили неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, через що держава недоотримала 1,2 мільярди гривень податків.

Про це повідомили пресслужби БЕБ та Офісу генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що голова правління ГЗК, яке здійснювало видобуток та переробку залізної руди, за попередньою змовою з головним бухгалтером подали до податкового органу декларації з рентної плати з квітня 2017 року по грудень 2021 року, вказавши занижену суму рентної плати. Це призвело до ненадходження до бюджету податків у сумі близько 1,2 млрд грн", – зазначили прокурори.

У БЕБ додали, що у податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів.

"Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру Голові правління та головному бухгалтеру ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України (ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – повідомили у Бюро.