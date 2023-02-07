Суд заарештував банківські рахунки Полтавського ГЗК, що належить Костянтину Жеваго

Суд ухвалив рішення за клопотанням Офісу Генпрокурора у справі щодо можливого ухилення від сплати рентних платежів.

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на всі банківські рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК» та зупинив всі видаткові операції з грошовими коштами, крім операцій зі сплати податків, зборів та інших податкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба компанії Ferrexpo, до складу якої входить Полтавський ГЗК.

“ПрАТ «Полтавський ГЗК», який є одним з підприємств компанії Ferrexpo, повідомляє, що відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва на всі банківські рахунки підприємства було накладено арешт і зупинено всі видаткові операції з грошовими коштами за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших податкових платежів до державного бюджету”, - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що суд ухвалив це рішення за клопотанням представників Офісу Генерального прокурора України в рамках розслідування щодо нібито ухилення компанією від сплати рентних платежів.

У компанії вважають, що блокування коштів на всіх банківських рахунках компанії є проявом надмірного тиску на підприємство. Адже частиною 2 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати наслідки арешту майна для третіх осіб, якими в розумінні закону є також працівники підприємства.

Там наголосили, що накладення арешту на всі банківські рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК» ставить під загрозу виплату заробітної плати більше 7500 співробітникам компанії та підрядних організацій, які такою ухвалою суду позбавлені єдиного джерела існування в даний час - заробітної плати. Виплату зарплати було заплановано на 7 лютого 2023 року.

Крім того, 7 лютого 2023 року ПрАТ «Полтавський ГЗК» планувало здійснити додаткову виплату всім співробітникам підприємства задля підтримки працівників та їхніх сімей.

Зазначається, що дане рішення було прийнято Правлінням комбінату, незважаючи на значні труднощі, із якими стикнулося підприємство через повномасштабну російську агресію, блокування нею чорноморської портової інфраструктури та обстріли енергетичних об’єктів.

Також у компанії посилаються на частиною 4 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України, де визначено, що у разі задоволення клопотання суд зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Наразі ПрАТ «Полтавський ГЗК» вживає всіх необхідних заходів для того, щоб в судовому порядку розблокувати банківські рахунки компанії.

Нагадаємо, нещодавно Бюро економічної безпеки повідомило про підозру топ-менеджеру Полтавського ГЗК з групи Ferrexpo, якою володіє мільярдер-втікач Костянтин Жеваго. У Бюро підозрюють, що видача офіційних документів із завідомо неправдивими відомостями дозволила уникнути сплати податків на суму майже 2 млрд гривень.