​В Україні зростає споживання електрики, але також збільшується її виробництво, – Укренерго

З ремонту вивели блок однієї з ТЕС.

Станом на вівторок 7 лютого в Україні зростає споживання електроенергії і зберігається її дефіцит.

Про це повідомляє у Facebook Укренерго.

Згідно з повідомленням, також поступово зростає виробництво електроенергії. З ремонту вивели блок однієї з ТЕС. Також Україна продовжує імпортувати електрику.

"Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення”, – йдеться у повідомленні.

Найскладніша ситуація в Одеській області, де зберігаються мережеві обмеження. На Одещині тривають цілодобові ремонти енергетичних об'єктів. Працюють 7 бригад Укренерго та ДТЕК. Якщо не буде нових атак, на вихідних Одеса може повернутися до погодинних відключень світла.

До областей доведені ліміти споживання. У разі їх перевищення будуть введенні аварійні відключення світла.

Нагадаємо, 6 лютого в Києві запровадили аварійні відключення електроенергії.