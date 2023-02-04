Україна готова надати потужності для транзиту газу з Каспію до ЄС

Україна готова надати вільні потужності для транзиту і зберігання природного газу з Каспію до ЄС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України із посиланням на заступника міністра енергетики України Миколу Колісника.

“Вже через декілька місяців розпочнеться сезон закачування. Більшість ПСГ країн ЄС заповнені, що сприяє збільшенню інтересу до українських ПСГ. Ключове рішення базується на використанні існуючої інфраструктури - потужності Трансбалканського газопроводу. Для Оператора ГТС України це можливість залучення нових замовників послуг по міждержавних точках з’єднання”, - зазначив Микола Колісник під час Дев’ятого міністерського засідання Консультативної Ради Південного газового коридору в Баку (Азербайджан).

Засідання відбулося під головуванням президента Республіки Азербайджан Ільхама Алієва та за участі президента Румунії Клауса Іоханіса і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімпсон.

Заступник міністра також наголосив, що Україна сьогодні – повноправний партнер сторін в рамках співробітництва в нафтогазовому комплексі.

“Одним з ключових інфраструктурних проєктів у рамках співробітництва з Азербайджаном є проєкт Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору для створення нового маршруту транспортування нафти з Каспійського регіону на ринки ЄС. Ми зацікавлені в реалізації проєкту Південного газового коридору і готові до співпраці в рамках диверсифікації шляхів постачання природного газу”, - додав він.

Микола Колісник наголосив, що стратегічним інтересом України є співпраця з ЄС, США, Туреччиною та Азербайджаном, у тому числі для послаблення впливу Росії на південному напрямку.

Нагадаємо, аналітики вважають, що війна Росії проти України пришвидшить відмову світу від нафти та газу. Російська війна також призведе до зниження світового ВВП щонайменше на 2% до 2025 року.

Також нагадаємо, що в кінці січня Італія підписала газову угоду з Лівією на 8 млрд доларів. Угоду підписали на тлі прагнення Європи скоротити свою залежність від російських енергоресурсів.