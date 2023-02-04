У Києві попрощалися із загиблим на війні білорусом Едуардом Лобовим. Воїн загинув 26 січня у боях біля українського Вугледару. Останні три роки він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців. Едуарду було 34 роки.

Про це повідомляє кореспондент LB.

У 2010 році у Білорусі Едуарда Лобова за день до «президентських виборів» заарештували разом із соратником із «Молодого фронту» Дмитром Дашкевичем. В результаті Едуарда засудили до 4 років ув'язнення. Покарання він відбував у колонії «Вовчі нори» під Івацевичами. На волю вийшов повністю відбувши термін.

2015 року Лобов поїхав на війну в Україні. Спочатку служив у батальйоні «Правий сектор», потім у 8-му окремому полку спеціального призначення у Хмельницькому. Останнім часом разом із бригадою «Чорних запорожців» квартирувався у Білій Церкві.

На війні Едуард був стрільцем із гранатомета та американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Його побратими кажуть, що незадовго до смерті дії Лобова врятували життя українського солдата.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині в бою з росіянами загинув майор авіації Мурашко. Він від першого дня повномасштабної збройної агресії РФ здійснив 141 бойовий виліт.