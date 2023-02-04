У Києві попрощалися із загиблим на війні білорусом Едуардом Лобовим. Воїн загинув 26 січня у боях біля українського Вугледару. Останні три роки він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців. Едуарду було 34 роки.
Про це повідомляє кореспондент LB.
У 2010 році у Білорусі Едуарда Лобова за день до «президентських виборів» заарештували разом із соратником із «Молодого фронту» Дмитром Дашкевичем. В результаті Едуарда засудили до 4 років ув'язнення. Покарання він відбував у колонії «Вовчі нори» під Івацевичами. На волю вийшов повністю відбувши термін.
2015 року Лобов поїхав на війну в Україні. Спочатку служив у батальйоні «Правий сектор», потім у 8-му окремому полку спеціального призначення у Хмельницькому. Останнім часом разом із бригадою «Чорних запорожців» квартирувався у Білій Церкві.
На війні Едуард був стрільцем із гранатомета та американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.
Його побратими кажуть, що незадовго до смерті дії Лобова врятували життя українського солдата.
Нагадаємо, нещодавно на Донеччині в бою з росіянами загинув майор авіації Мурашко. Він від першого дня повномасштабної збройної агресії РФ здійснив 141 бойовий виліт.