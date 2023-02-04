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Прикордонники відбили атаку росіян на Сіверському напрямку

Противник спробував розвідку боєм.

Прикордонники відбили атаку росіян на Сіверському напрямку
Фото: ДПСУ

Російські війська вдалися до атаки на Сіверському напрямку на Донеччині, втім українські прикордонники дали відсіч. 

Про це повідомляє ДПСУ.

"Учора ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку. А після сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони. Окупантів виявили. Зав’язався бій, після чого розвідники відступили", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі противник спробував розвідку боєм в бік позицій українських бійців, але успіху не мав й відступив.

Нагадаємо, що за минулу добу, 3 лютого, українські захисники ліквідували ще 720 російських загарбників.

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