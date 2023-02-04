Прикордонники відбили атаку росіян на Сіверському напрямку

Російські війська вдалися до атаки на Сіверському напрямку на Донеччині, втім українські прикордонники дали відсіч.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Учора ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку. А після сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони. Окупантів виявили. Зав’язався бій, після чого розвідники відступили", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі противник спробував розвідку боєм в бік позицій українських бійців, але успіху не мав й відступив.

Нагадаємо, що за минулу добу, 3 лютого, українські захисники ліквідували ще 720 російських загарбників.