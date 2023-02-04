Головне за ніч. Субота, 4 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, онлайн-зустріч "танкової коаліції", канадські санкції проти російських пропагандистів та акторів.

Вранці по всій країні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К на території Білорусі. Станом на 10:15 тривога ще тривала.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Було знищено чотири БпЛА типу "Орлан-10". Ракетники й артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.

Загарбники за минулу добу завдали 20 авіаційних та трьох ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей. Є жертви серед цивільного населення. Також рашисти здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вороги продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнаючи великих втрат.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 лютого - в нашій новині.

Нагадаємо, 3 лютого російські окупанти вдарили по Торецьку Донецької області. Одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 3 лютого, українські захисники ліквідували іще 720 російських загарбників. Таким чином росармія уже втратила орієнтовно 130590 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував появу в Україні великої кількості танків від західних партнерів.

Як ідеться в дописі Резнікова у твітері, "танкова коаліція" за Україну "народилася і активно розвивається". "Незабаром ми з радістю будемо вітати Leopards, Challengers and Abrams на українській землі. Їх дуже багато", - написав міністр.

Нагадаємо, 3 лютого Олексій Резніков та його польський колега Маріуш Блащак провели в Києві онлайн-зустріч із профільними міністрами країн "танкової коаліції".

За словами глави Міноборони, Україна використовуватиме основні бойові танки союзників для контрнаступу проти російських окупаційних військ.

Зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго, повідомили в пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

За інформацією компанії, це вже друга аварія за останню добу. "У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У Бахмуті під час надання допомоги мирним жителям загинув американський волонтер Піт Рід.

33-річний Піт Рід, ветеран морської піхоти США, впродовж чотирьох років обіймав посаду президента правління організації GRM. Також Рід очолював медичні бригади під час битви за Мосул в Іраку. Там він брав участь у порятунку 10 тисяч осіб. У січні він пішов із GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні.

Представник Держдепартаменту США підтвердив недавню смерть громадянина США в Україні.

Уряд Канади запровадив санкції проти 38 фізичних і 16 юридичних російських осіб, причетних до поширення російської дезінформації та пропаганди.

"Війна президента Владіміра Путіна в Україні ґрунтується на брехні та обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб вони повторювали тези Кремля і намагалися виправдати звірства, які відбуваються на території України", - йдеться в заяві пресслужби уряду Канади.

Під санкції потрапила державна медіакомпанія "Росія сегодня", яка об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноЗМІ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Соціальний навігатор і Arctic.ru.

У санкційному списку опинились журналіст "Коммерсанта" Андрій Колесников, колишній ведучий програми "Вєсті в суботу" Сергій Брильов, а також Олександр Хінштейн - депутат Держдуми, голова комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку.

Також у списку низка акторів та співаків: Міхаіл Боярський, Марат Башаров, Дмітрій Дюжев, Міхаїл Галустян, Максим Аверін, Ніколай Басков, Діма Білан, Ніколай Расторгуєв, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Олександр Буйнов, Ірина Аллегрова, Надєжда Бабкіна, Вікторія Дайнеко, телеведуча Дана Борисова.

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