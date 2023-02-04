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Росія ввела тимчасово окуповані території України до південного військового округу, - Міноборони Британії

Однак навряд це матиме сенс.

Росія ввела тимчасово окуповані території України до південного військового округу, - Міноборони Британії
Фото: Медіацентр Україна

Росія формально інтегрувала окуповані території України до свого південного військового округу.

Про це повідомляє британське Міністерство оборони.

3 лютого російське державне інформагентство ТАРС поширило інформацію, що окуповані регіони Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запорізької області передали під командуванням зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону.

Британське Міноборони нагадало про січневу заяву російського міністра Сергія Шойгу, у якій ішлося про те, що військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань сил" в Україні.

"Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію. Однак навряд чи кампанія матиме негайний вплив – Росія наразі розгортає сили з усіх своїх військових округів під командуванням спеціально розгорнутого штабу", - йдеться в повідомленні британського Міноборони.

Нагадаємо, за останній тиждень кількість росіян у тимчасово окупованому Маріуполі збільшилася на 10-15 тис. 

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупаційні війська продовжують свої наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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