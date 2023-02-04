Росія ввела тимчасово окуповані території України до південного військового округу, - Міноборони Британії

Однак навряд це матиме сенс.

Росія формально інтегрувала окуповані території України до свого південного військового округу.

Про це повідомляє британське Міністерство оборони.

3 лютого російське державне інформагентство ТАРС поширило інформацію, що окуповані регіони Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запорізької області передали під командуванням зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону.

Британське Міноборони нагадало про січневу заяву російського міністра Сергія Шойгу, у якій ішлося про те, що військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань сил" в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/uDVxOU8WiG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2023

"Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію. Однак навряд чи кампанія матиме негайний вплив – Росія наразі розгортає сили з усіх своїх військових округів під командуванням спеціально розгорнутого штабу", - йдеться в повідомленні британського Міноборони.

Нагадаємо, за останній тиждень кількість росіян у тимчасово окупованому Маріуполі збільшилася на 10-15 тис.

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупаційні війська продовжують свої наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.