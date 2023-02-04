За минулу добу українські захисники ліквідували 720 російських загарбників

За минулу добу, 3 лютого, українські захисники ліквідували іще 720 російських загарбників. Таким чином росармія уже втратила орієнтовно 130590 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 4 лютого рашисти позбулися на війні в Україні:
- танків ‒ 3218 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,
- артилерійських систем – 2220 (+5) од,
- РСЗВ – 460 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 225 (+3) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 5081 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).
Нагадаємо, за 3 лютого українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Було знищено чотири БпЛА типу "Орлан-10".
Також українські ракетники й артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.