Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
​Січень 2023-го. Клінч
​Січень 2023-го. Клінч
В уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1 (оновлено)
В уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1 (оновлено)
В окупованому Енергодарі підірвали автомобіль колаборанта Кузьміна, він загинув (оновлено)
В окупованому Енергодарі підірвали автомобіль колаборанта Кузьміна, він загинув (оновлено)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Арахамія анонсував нові чистки у парламенті: "Мінус два мандата" і назвав прізвища (оновлення)
Арахамія анонсував нові чистки у парламенті: "Мінус два мандата" і назвав прізвища (оновлення)
США надішлють Україні наземні бомби Boeing GPS, але їх зможуть доставити через місяці, – Bloomberg
США надішлють Україні наземні бомби Boeing GPS, але їх зможуть доставити через місяці, – Bloomberg
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу українські захисники ліквідували 720 російських загарбників

Станом на 4 лютого росармія уже втратила орієнтовно 130590 осіб.

За минулу добу українські захисники ліквідували 720 російських загарбників
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 3 лютого, українські захисники ліквідували іще 720 російських загарбників. Таким чином росармія уже втратила орієнтовно 130590 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 4 лютого рашисти позбулися на війні в Україні:

  • танків ‒ 3218 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од, 
  • артилерійських систем – 2220 (+5) од, 
  • РСЗВ – 460 (+0) од, 
  • засоби ППО ‒ 225 (+3) од,
  • літаків – 294 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 284 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 5081 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 203 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за 3 лютого українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Було знищено чотири БпЛА типу "Орлан-10". 

Також українські ракетники й артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також