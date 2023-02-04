За минулу добу українські захисники ліквідували 720 російських загарбників

За минулу добу, 3 лютого, українські захисники ліквідували іще 720 російських загарбників. Таким чином росармія уже втратила орієнтовно 130590 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 4 лютого рашисти позбулися на війні в Україні:

танків ‒ 3218 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,

артилерійських систем – 2220 (+5) од,

РСЗВ – 460 (+0) од,

засоби ППО ‒ 225 (+3) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 5081 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 203 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за 3 лютого українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Було знищено чотири БпЛА типу "Орлан-10".

Також українські ракетники й артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.