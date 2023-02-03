В Маріуполі та околицях сконцентровано близько 30 тисяч окупантів, - Андрющенко

В одне з приморських сіл зайшов підрозділ “кадировців” в кількості 2-3 тисячі.

Фото: Петро Андрющенко у у Telegram

Лише за останній тиждень кількість росіян у тимчасово окупованому Маріуполі збільшилась на 10-15 тис.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Більшість розквартирована в Маріупольському районі по селах за тактикою “живого щита”. В цілому можемо говорити о приблизно 30 тисяч окупантів, сконцентрованих в Маріуполі та районі”, - написав він.

Андрющенко додав, що в одне з приморських сіл зайшов підрозділ “кадировців” в кількості 2-3 тисячі.

“Можливо, це формування “заградотряду” для потенційного наступу, тому що великих акцій “росгвардіі” за нашою інформацією не планується ані в Маріуполі ані в районі”, - зазначив радник мера Маріуполя.

Також посилились “зачистки” в селищах Маріупольського району, окупанти розповідають місцевим про приоритет напряму атаки на Вугледар та Запоріжжя. Втім, техніку окупанти переміщують вночі, з намаганням оминути Маріуполь.

Нагадаємо, ввечері 2 лютого в Маріуполі знову лунали гучні вибухи. Після вибухів у місті було чутно детонацію.

1 лютого в Маріуполі під час повітряної тривоги пролунали щонайменше сім гучних вибухів на Лівобережжі.