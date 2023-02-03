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В Маріуполі та околицях сконцентровано близько 30 тисяч окупантів, - Андрющенко

В одне з приморських сіл зайшов підрозділ “кадировців” в кількості 2-3 тисячі. 

В Маріуполі та околицях сконцентровано близько 30 тисяч окупантів, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко у у Telegram

Лише за останній тиждень кількість росіян у тимчасово окупованому Маріуполі збільшилась на 10-15 тис. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

“Більшість розквартирована в Маріупольському районі по селах за тактикою “живого щита”. В цілому можемо говорити о приблизно 30 тисяч окупантів, сконцентрованих в Маріуполі та районі”, - написав він. 

Андрющенко додав, що в одне з приморських сіл зайшов підрозділ “кадировців” в кількості 2-3 тисячі. 

“Можливо, це формування “заградотряду” для потенційного наступу, тому що великих акцій “росгвардіі” за нашою інформацією не планується ані в Маріуполі ані в районі”, - зазначив радник мера Маріуполя. 

Також посилились “зачистки” в селищах Маріупольського району, окупанти розповідають місцевим про приоритет напряму атаки на Вугледар та Запоріжжя. Втім, техніку окупанти переміщують вночі, з намаганням оминути Маріуполь. 

Нагадаємо, ввечері 2 лютого в Маріуполі знову лунали гучні вибухи. Після вибухів у місті було чутно детонацію. 

1 лютого в Маріуполі під час повітряної тривоги пролунали щонайменше сім гучних вибухів на Лівобережжі.

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