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Укрзалізниця призначає низку приміських пасажирських поїздів на сході країни

Сполучення між населеними пунктами двох областей стане більш зручним.

Укрзалізниця призначає низку приміських пасажирських поїздів на сході країни
Фото: Міністерство інфраструктури України

Відзавтра, 4 лютого, починає курсувати низка приміських пасажирських поїздів у Харківській і Донецькій областях. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Філія “Донецька залізниця” призначила такі поїзди:

№6602 та № 6604 Слов'янськ — Придонецька, №6603 Придонецька — Слов'янськ щоденно. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов’янський курорт;

№ 6705 Придонецька — Кiндратiвка щоденно та №6703 Словянськ — Кiндратiвка щоденно. Зупинки на станціях Слов’янський курорт, ім. Кожушко, Слов'янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кiндратiвка;

№ 6704, № 6706 Кiндратiвка — Слов'янськ та Зупинки на станціях Дружкiвка, Краматорськ, Шпичкине;

Також буде організовано автобусне перевезення на дільниці Придонецька — Лиман, щоденно.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує розширювати мережу залізничних сполучень України та Польщі і призначає поїзди № 89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль та № 67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм.

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