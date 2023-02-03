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Швейцарія допомогла господарствам з виробництва молока на Харківщині

Допомогу отримали 64 господарства області.

Швейцарія допомогла господарствам з виробництва молока на Харківщині
Фото: Пресслужба Мінагрополітики

Молочні ферми Харківської області отримали від Швейцарії необхідні для забезпечення гігієни виробництва молока засоби.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

“Задля збереження виробничого потенціалу вслід за деокупацією територій 64 господарства в межах гуманітарного проекту отримали необхідні засоби миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені, серветки для гігієни вимені, рукавички, молочні фільтри, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для тваринницьких приміщень тощо”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином вдалося охопити 68% зареєстрованих виробничих потужностей Харківської області.

Загальний бюджет гуманітарного проєкту складав близько 100 млн гривень (2,5 млн швейцарських франків). Загалом за проєктом допомогу отримали 296 господарств у Сумській, Чернігівській, Харківській та Київській областях. 

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський закликав представників Євросоюзу підтримати українських аграріїв та сприяти проведенню весняної посівної.

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