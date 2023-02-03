Мінагро закликало Євросоюз допомогти Україні з весняною посівною

Аграрії мають бути забезпечені посівним матеріалом та добривами.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський закликав представників Євросоюзу підтримати українських аграріїв та сприяти проведенню весняної посівної.

Про це він заявив під час свого виступу на спільному засіданні Кабінету Міністрів України та Колегії Єврокомісії у Києві.

Наразі перед українськими аграріями стоять два основних виклики: якісно провести посівну кампанію, а також збільшити ліквідність агропродукції.

За словами Миколи Сольського, аграрії мають бути забезпечені посівним матеріалом та добривами.

“Це дозволить не залишити жоден гектар не засіяним. Насіння та добрива – це та допомога, якої дуже потребує агросектор України”, – зазначив міністр.

Також він зауважив, що українські аграрії зазнають великих збитків, бо ціна продажу зерна є досить низькою і значно подорожчала логістика.

Сольський додав, що Україні необхідна реалізація масштабної програми спрощеного кредитування аграріїв. Міністр звернувся до представників ЄС з проханням підтримати український АПК.

Окремо він наголосив на проблемі штучного блокування “зернової ініціативи” з боку російських інспекторів та закликав міжнародних партнерів спільно цьому зарадити.

Нагадаємо, через війну посівні площі в Україні зменшилися на чверть. Очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).