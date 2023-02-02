В Офісі Президента заявили, що завершують роботу над законопроєктом про податкову реформу

Невдовзі буде завершена робота над законопроєктом про податкову реформу.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма на конференції Global Outlook: Victory Mode, яку провела Європейська бізнес-асоціація.

Він повідомив, що документ передадуть на розгляд Верховної Ради, попередньо узгодивши його з міжнародними партнерами, насамперед - із Міжнародним валютним фондом.

"Я запевняю всіх, що ми цю історію не відпустимо. Податкова реформа – це фундаментальна, правильна річ, і вона обов'язково буде проведена вже цього року", – пообіцяв Шурма.

Він зазначив, що проведення податкової реформи усуне корупцію в податковій сфері та вирівняє умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку.

"Практично всі представлені в залі європейські компанії сплачують "біл" легальні зарплати. Але є безліч бізнесменів, які платять зарплати у конвертах. І я розумію, наскільки вам складно конкурувати з тими, хто платить зарплату в конверті, тому що вони заощаджують 40% податків. Наша реформа змінить цю ситуацію і поставить усіх у рівне становище", – сказав заступник глави ОПУ.

Шурма перелічив інші ініціативам, які мали би полегшити ведення бізнесу в Україні. Зокрема, йдеться про законопроект, який дасть змогу в режимі електронного декларування передавати землю сільськогосподарського призначення під промислові, енергетичні, логістичні чи будівельні об'єкти. Також заплановано розгляд проєкту закону, який зобов'яже обленерго надавати вільні потужності для під’єднання нових промислових об'єктів. Це має усунути практику хабарництва з боку обленерго.

В ОП вважають, що має вплинути на покращення інвестиційного клімату і активізація боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше в ОП заявили, що впродовж найближчих місяців представники влади мають дійти згоди щодо змін, які необхідно внести в чинну податкову систему.

Тим часом ЄС збирається виділити Україні новий пакет допомоги для підтримки реформ на 400 млн євро.