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Влада продовжує обговорення деталей податкової реформи в країні, – заступник голови ОП

Далі має бути законопроєкт, каже Ростислав Шурма.

Влада продовжує обговорення деталей податкової реформи в країні, – заступник голови ОП
Фото: Цензор

Впродовж найближчих місяців представники влади мають дійти згоди щодо змін, які необхідно внести в чинну податкову систему.

Про це в інтервʼю Lb.ua повідомив заступник очільника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма.

"Це (завершення роботи над змінами в податкове законодавство, - LB.ua) має відбутися протягом найближчих місяців. Остаточний консенсус щодо цієї чи іншої моделі. І вже після цього буде вноситись відповідний законопроєкт", – сказав він.

За його словами, остаточного рішення щодо цього ще не прийнято, бо є частина тих, "хто має якусь свою окрему думку чи не підтримує".

Він розповів, що "каркас, концепція розроблені" до найменших деталей, однак не уточнив, хто саме заперечує щодо наявних ініціатив.

При цьому заступник очільника Офісу президента зазначив, що остаточне їх погодження вимагає консенсусу як "з погляду бізнесу, з погляду всіх інституцій влади", так і з міжнародними партнерами, які зараз фінансують 50% витратної частини держбюджету.

Також Ростислав Шурма додав, що пропозиції лишити в Україні тільки три податки на рівні 10%, які викликали багато нарікань саме з боку бізнесу та закордонних фінансових установ та які він озвучив в одному зі своїх інтерв’ю, ще не готові для обговорення.

"Щодо програми «10–10–10». Чесно кажучи, ми її не планували виносити на публічне обговорення ще протягом місяця-двох. Але вже просто невеличка згадка про податкову реформу викликала такий резонанс у суспільстві і бізнес-середовищі", – сказав він.

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