Від моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн т агропродукції.

Із портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" 23 вересня вийшли "зерновим коридором" 11 суден, завантажені українською агропродукцією.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту «Південний» відправились 11 суден. На їх борту 201 000 т продовольства для країн Азії та Африки", – йдеться в повідомленні.

Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

Зазначається, що з Одеського порту вийшов балкер Zeko Y, з порту "Чорноморськ" – Merry M, Lady Ayana, MO Gan Shan, Tzarevich, Gudena, Nil Demir, Sea dove, а з порту "Південний" – Fortuna, Gem star, Mavka.

Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

Згідно з даними Мінінфраструктури, від моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн т агропродукції. Всього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що російський президент Володимир Путін збрехав про те, що українське зерно не потрапило до людей, які його потребують.