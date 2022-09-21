Рада повернула акцизи на пальне, виняток – лише для потреб Міноборони

Для військових акциз буде 0 євро/1000 літрів.

Верховна Рада на пленарному засіданні 21 вересня прийняла в другому читанні Закон 7668-д щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

За закон проголосували 255 депутатів, повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Голосування по фракціях вииглядало так: "Слуга народу" – 195 голосів, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "Платформа за життя та мир" – 14, "За майбутнє" – 12, "Голос" – 1, "Довіра" – 14, "Відновлення України" – 14, позафракційні – 5.

За законом, повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100 євро/1000 літрів;

дизель 100 євро/1000 літрів;

біопаливо 100 євро/1000 літрів;

газ 52 євро/1000 літрів.

Водночас ПДВ для цих категорій залишається на рівні 7%.

"Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0 євро/1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану", – зазначив Железняк.

Нардеп нагадав, що закон вступає в силу через день після опублікування.

"Тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. Всі ці пільги діють до кінця воєнного стану, але не пізніше 01 липня 2023 року", – додав він.

Нагадаємо, 14 вересня профільний комітет Ради підтримав законопроєкт №7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут "Велике будівництво", читайте в матеріалі LB.ua.