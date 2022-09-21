Один із найбільших виробників щебеню підозрюється у несплаті 1,3 млрд грн податків, – БЕБ

Угоди на постачання продукції укладалися без проведення аукціону за цінами, втричі нижчими за ринкові, проте реалізувалася продукція вже за ринковими цінами.

Аналітики Бюро економічної безпеки України в межах інформаційно-аналітичної роботи виявили факти, які можуть свідчити про видобуток і реалізацію необлікованої щебеневої продукції, що стало передумовою нанесення шкоди економічній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Йдеться про одну з філій державного акціонерного товариства, діяльність якої пов’язана із виробництвом та реалізацією щебеневої продукції. Метою її діяльності є забезпечення потреб підприємств критичної інфраструктури у постачанні щебеню, піску, шпал, інших виробів тощо.

Водночас філія у попередні роки задекларувала збитки у розмірі 324 млн грн та 51,7 млн грн відповідно. При цьому річні плани видобутку щебеневої продукції виконані лише на половину.

"Аналітики БЕБ за результатами моніторингу ринкових цін встановили, що угоди на постачання щебеневої продукції укладалися філією із СГД без проведення аукціону, до того ж, за цінами, втричі нижчими за ринкові. У свою чергу, СГД реалізували продукцію, в тому числі і державним підприємствам, вже за ринковими цінами", – йдеться у повідомленні.

Також виявлено, що протягом 2020 року було укладено угод на постачання щебеневої продукції із більш ніж 100 СГД на загальну суму понад 1,4 млрд грн, а за 2021 рік – на загальну суму близько 180 млн грн, що у вісім разів менше порівняно з 2020 роком.

Ймовірна сума недоотриманих філією доходів може становити понад 3,4 млрд грн, а сума несплачених у дохід держави податків (ПДВ та податку на прибуток підприємства) – понад 1,3 млрд грн.

З метою мінімізації загроз економічній безпеці України від діяльності однієї з філій державного акціонерного товариства БЕБ запропонувало Кабінету Міністрів України та Міністерству інфраструктури посилити контроль за видобуванням та формуванням ціни на щебеневу продукцію кар’єрів, що перебувають на балансі філії, та запровадити механізм реалізації щебеневої продукції кар’єрів філії приватним суб’єктам господарювання за принципом електронних аукціонів шляхом внесення зміни до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства, доповнивши перелік майна, яке реалізовується на конкурентних засадах, щебеневою продукцією. А також розробити механізм передачі надлишків щебеневої продукції до державних суб’єктів.

За матеріалами фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, раніше одного з найбільших виробників органічної хімії в Україні викрили на звʼязку з Росією та ухиленні від сплати податків. Заарештовано 35 обʼєктів нерухомості підприємства.