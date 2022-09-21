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Ощадбанк надасть групі компаній "Епіцентр К" 50 млн доларів кредитних коштів

За їх рахунок планується профінансувати завершення будівництва елеваторів.

Ощадбанк надасть групі компаній "Епіцентр К" 50 млн доларів кредитних коштів

Ощадбанк уклав нові кредитні договори з ТОВ "Епіцентр К" на загальну суму 50 млн доларів США. Кредитні кошти буде спрямовано на будівництво елеваторних комплексів для зберігання зернових та олійних культур і розвитку допоміжної інфраструктури, а також на будівництво і відкриття торговельних центрів.

Зокрема, за рахунок кредитних коштів планується профінансувати завершення будівництва елеваторів у містах Шепетівка та Чотирбоки  (Хмельницька обл.) потужністю 180 000 т зберігання.

"Продовжувати фінансувати український бізнес – одне із головних завдань держбанку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ощадбанк постійно підтримує роботу ключових галузей економіки в цей складний час. Фінансування будівництва елеваторів є вкрай важливим для забезпечення належного зберігання  врожаю зернових, які є основою агробізнесу країни. Будівництво та відкриття нових торговельних центрів, у свою чергу, забезпечить створення нових робочих місць та задовольнить потребу в придбанні товарів широкого вжитку", – зазначили в Ощадбанку.

Нагадаємо, "Епіцентр К" – лідер ринку роздрібної торгівлі України з повністю вітчизняними інвестиціями. Окрім мережі торговельних центрів, що об’єднує 72 ТЦ різного формату під брендами "Епіцентр" та "Нова Лінія", до групи компаній входить ціла низка виробничих активів у сферах агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.

Аграрний підрозділ групи займається вирощуванням зернових, зернобобових та олійних культур, має насіннєвий завод, власні переробні, логістичні та елеваторні потужності. Земельний банк компанії об’єднує 167 200 га в п’яти регіонах України, а елеваторна мережа налічує 15 працюючих елеваторів із загальним обсягом зберігання близько 1,54 млн т.

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